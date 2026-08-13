Rolety v Česku končí. Nahrazuje je tahle 1 vychytávka, která ochrání byt i dům před vedry

Znáte to. Za horkého rána stáhnete v pokoji rolety nebo žaluzie, odejdete do práce a věříte, že byt zůstane příjemně chladný. Když se ale odpoledne vrátíte, uvnitř je vedro skoro jako venku. Není to náhoda a není to vaše chyba. Klasické vnitřní stínění na letní žár zkrátka nestačí. Čím dál víc domácností proto přechází na jiné řešení, které horko zadrží dřív, než se vůbec stihne dostat do místnosti.
Proč vám zatažené rolety uvnitř nepomůžou
Rozhodující souboj o teplotu v bytě se odehrává na okenním skle. Sluneční paprsky projdou oknem, dopadnou na tabuli i na látku rolety a promění se v teplo. To už je v tu chvíli uvnitř a ven se dostává jen pomalu. Vnitřní rolety a závěsy dokážou ubrat z prudkého světla, na nahromaděné sálavé teplo ale samy nestačí. Nastupují pozdě, ve chvíli, kdy je souboj o chládek prakticky prohraný.
„Vnitřní rolety a žaluzie pouze usměrňují přívod světla, ale přehřátí interiéru nezabrání,“ vysvětlil pro web Můj dům Jakub Mrázek, produktový specialista společnosti VELUX.
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Celá vychytávka spočívá v tom, že se stínění přesune z vnitřní strany okna na vnější. Venkovní clona odchytí sluneční paprsky venku a odrazí většinu jejich energie pryč od domu, takže se na sklo skoro nedostanou. Do místnosti se tím pádem dostane jen malá část horka a klimatizaci budete potřebovat výrazně méně.
Clona před oknem odrazí většinu slunečního tepla dřív, než dopadne na sklo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl v účinku je obrovský. Vnitřní žaluzie uberou jen zlomek žáru. U venkovních hliníkových rolet naopak výrobci uvádějí, že odrazí až kolem 96 procent slunečního tepla dřív, než se dostane na sklo. Venkovní textilní clony srazí teplotu v pokoji během léta zhruba o 3 až 7 stupňů. A to je přesně ten rozdíl mezi dusnou ložnicí a místností, kde se dá v klidu spát.
Venkovní žaluzie, rolety a screen: každé umí něco jiného
Venkovního stínění je několik druhů a každý se hodí na jinou situaci:
Přečtěte si také: Češi přestávají sušit prádlo v sušičce. Přišli na geniální způsob za 0 Kč, který funguje i v malém bytě Venkovní žaluzie mají naklápěcí lamely, takže si dovnitř pustíte denní světlo a zároveň odkloníte přímé slunce. Poradí si i s velkými prosklenými plochami. Předokenní rolety z hliníku okno dokonale zatemní. K tomu tlumí hluk z ulice, ztěžují práci zlodějům a v zimě okno izolují proti mrazu. Screenové clony jsou z husté technické tkaniny s mikroskopickými otvory. Odrazí velkou část slunečního žáru, ale výhled ven i denní světlo vám zůstanou, takže v pokoji není tma. Pro obývák nebo pracovnu bývají tím nejpříjemnějším kompromisem. Kolik to stojí a čím rozumně začít
Venkovní stínění je dražší než obyčejná roleta do pokoje. Za jedno okno počítejte řádově s několika tisíci korunami, u screenových clon se každý metr čtvereční pohybuje v jednotkách tisíc korun. Nejsou to ale vyhozené peníze. Část výdaje se vrací na nižších účtech za chlazení i vytápění a stínění slouží po celý rok, protože v zimě okno navíc zateplí a pomáhá udržet teplo doma.
Když na venkovní systém zatím nemáte, sáhněte po levnější náhradě. Reflexní fólie nalepená přímo na sklo odrazí část záření a horko aspoň zmírní. Účinkuje slaběji než clona před oknem, jako první krok ale dobře poslouží. A ať zvolíte cokoli, začněte u oken na jih a na západ. Právě na ně dopadá přímé slunce největší část dne a rozpaluje byt nejvíc.
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Zdroje: https://www.remax-czech.cz/blog/jak-ochranit-byt-pred-letnim-horkem, https://www.csas.cz/cs/blog/hypoteky/venkovni-zaluzie-a-rolety-udrzitelnost, https://www.mk-rolety.cz/venkovni-stineni/screen-rolety-clony/, https://www.slovaktual.cz/clanky/jsou-lepsi-venkovni-zaluzie-nebo-rolety/, https://www.isotra.cz/screenove-rolety, https://www.mujdum.cz/rubriky/stavba/prevenci-pred-horkem-jsou-solarne-pohanene-venkovni-rolety_4938.html, https://www.velux.cz/magazine/venkovni-zaluzie-proti-snizeni-teploty
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