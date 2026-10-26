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Rolák není módní náplast na krk. Takhle z něj uděláš jeden z nejlepších kusů podzimu

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Rolák má nefér pověst praktického kusu, který začne být zajímavý až ve chvíli, kdy ti táhne na krk. Podzim 2026 mu ale dává úplně jinou roli. Objevuje se pod košilemi, saky, koženými bundami i šaty a někdy je právě vysoký límec tím nejvýraznějším detailem celého outfitu.
Rolák není módní náplast na krk. Takhle z něj uděláš jeden z nejlepších kusů podzimu

Rolák není módní náplast na krk. Takhle z něj uděláš jeden z nejlepších kusů podzimu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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