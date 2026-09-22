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Roky ověřený recept na luxusní šípkový džem podle mé babičky – skvělý do čaje, na pečivo i do vánočního cukroví

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Zralé šípky jsou jako stvořené pro domácí zavařování. Připravte z nich voňavý džem s citronem, který se hodí k pečivu i do sladkého pečení.
Roky ověřený recept na luxusní šípkový džem podle mé babičky – skvělý do čaje, na pečivo i do vánočního cukroví

Roky ověřený recept na luxusní šípkový džem podle mé babičky – skvělý do čaje, na pečivo i do vánočního cukroví

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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