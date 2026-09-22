Roky ověřený recept na luxusní šípkový džem podle mé babičky – skvělý do čaje, na pečivo i do vánočního cukroví

Když se na podzim začnou keře červenat šípky, je těžké kolem nich jen projít. Právě v tu chvíli mají krásnou barvu, výraznou vůni a chuť, která si přímo říká o domácí zpracování. Zatímco čerstvé šípky jsou spíš surovinou, se kterou je potřeba trochu pracovat, ve sklenici se promění v něco úplně jiného. Domácí šípkový džem s citronem má sytou barvu, výraznou vůni a příjemně sladkokyselou chuť, která se skvěle hodí k obyčejnému chlebu stejně jako k máslovému pečivu.
Na jeho chuti je zajímavé především spojení šípků, citronu a vanilky. Šípky samy o sobě mají výrazný nakyslý charakter, citron ho podtrhne a zároveň dodá džemu svěžest. Vanilkový cukr naopak přidává jemnější tón, který celou kombinaci zakulatí, takže výsledkem není ostrá ovocná chuť, ale krásně vyvážený džem.
Šípkový džem má navíc jednu velkou výhodu. Nemusíte ho schovávat jen na snídani. Otevřená sklenice se může během zimy hodit při pečení lineckého cukroví, plnění koblih nebo palačinek a stejně dobře poslouží jako rychlá sladká vrstva na domácím pečivu. Pokud si šípky nasbíráte ve větším množství, můžete část zamrazit a zpracovávat postupně, takže nemusíte všechno připravovat v jeden den.
A právě tady se nabízí i několik příjemných obměn. Kromě citronu může šípkový džem doplnit trochu pomerančové kůry, která mu dodá výraznější citrusovou vůni. Výborně se hodí také k sýrům s výraznější chutí, kde jeho sladkokyselost vytvoří zajímavý kontrast.
Šípky důkladně omyjte pod tekoucí vodou a odstraňte zbytky květních kalichů. Poté je nechte dobře okapat a osušte. Připravené šípky vložte do sáčku nebo nádoby vhodné k mrazení a dejte je nejméně na 12 hodin do mrazáku.
Zmrazené šípky vyjměte z mrazáku a nechte je úplně rozmrazit. Každý šípek potom rozkrojte napůl a odstraňte semínka i vnitřní chloupky. Očištěné půlky ještě jednou propláchněte, aby v nich nezůstaly žádné nežádoucí části.
Očištěné šípky vložte do hrnce a přidejte 150 g cukru, 8 g vanilkového cukru a šťávu z poloviny citronu. Začněte je na mírném až středním ohni zahřívat a podle potřeby postupně přilévejte trochu vody. Směs za občasného míchání vařte přibližně 10–15 minut, dokud šípky nezměknou a nezačnou být průsvitné.
Hrnec odstavte z plotny a nechte šípky 24 hodin odležet. Během této doby se jejich chuť propojí s cukrem, citronem a vanilkou a směs získá výraznější aroma. Nádobu přikryjte a uložte ji na chladné místo.
Po 24 hodinách přidejte ke šípkům zbývajících 150 g cukru a šťávu z druhé poloviny citronu. Směs za stálého míchání přiveďte k varu a poté pokračujte ve vaření, dokud džem nezhoustne. Pokud je směs příliš hustá, můžete během vaření přidat malé množství vody.
Hotový džem ještě horký rozdělte do předem sterilizovaných sklenic. Okraje sklenic pečlivě otřete, aby na nich nezůstaly zbytky džemu, a sklenice pevně uzavřete víčky. Nechte je vychladnout a poté uložte na chladné a tmavé místo.
Šípkový džem můžete po otevření podávat k chlebu, toustům nebo jinému pečivu. Výborně se hodí také jako náplň do koláčů, sušenek, lineckého cukroví, palačinek nebo koblih. Díky výrazné sladkokyselé chuti může zpestřit i obyčejnou snídani nebo svačinu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová