Roky o ní nikdo nic nevěděl, teď otevřela dveře svého domu. Martina Sáblíková ukázala život s manželkou

Šedesátišestiminutový film Martina Sáblíková – Loučení královny mohli nově diváci vidět na ČT sport. VIPŽivot zaznamenal, že dokument sleduje poslední závodní sezonu nejúspěšnější české rychlobruslařky, olympijské rozloučení v Miláně a
cestu ke konci kariéry, která trvala přes dvě dekády. Jenže uprostřed závodních záběrů, rozhovorů s trenérem a archivních momentů se na pár desítek vteřin otevřou dveře nenápadného domu na Vysočině. Sáblíková v nich mluví o psech, králíkovi a o tom, jak jí po návratu z cest „rozsvítí den“ domácí mazlíčci. Je to první veřejný pohled do jejího soukromého prostoru, a zároveň ukázka toho, jak přesně si i v éře sociálních sítí dokáže řídit, co pustí ven. Minuta z domu, která stačila
Kamera ukazuje běžné domácí prostředí. Zahradu, obývák, psy pobíhající kolem nohou. Sáblíková v jednu chvíli říká, že doma mají dva psy, „teď vlastně tři“, protože jednoho mají ve střídavé péči. A taky králíka. Žádný stylizovaný interiér, žádná módní produkce. Jen
klidný dům, ze kterého je cítit, že v něm někdo skutečně žije. Právě ta nenápadnost je důležitá. Dokument je primárně sportovní rozlučka, režisér sleduje závody, tréninky, emoce posledních startů. Domácí pasáž je vedlejší linka. Sáblíková ji zjevně dovolila v prostředí, které měla pod kontrolou, ve formátu, který sama schválila. Po dvaceti letech absolutní disciplíny na ledě i mimo něj to dává smysl: i odhalení soukromí podléhá stejnému režimu jako příprava na závod.
Kdo chce pochopit, proč záběry z domu přišly až teď, musí se vrátit o rok a půl zpátky. Chronologie vypadá takto:
27. dubna 2025 Sáblíková na Instagramu veřejně přiznává vztah s Nikolou Zdráhalovou. Píše, že jsou spolu „krásně už víc než 12 let“, a dodává, že soukromí si vždy chránila. Důvod načasování? Podle jejích vlastních slov se objevily náznaky, že její soukromí chce někdo řešit za ni. 2. července 2026 na Instagramu se objevuje svatební fotografie s popiskem „Naše navždy“. Konkrétní datum obřadu veřejně nezaznělo. 9. listopadu 2026 premiéra dokumentu na ČT sport, první záběry z domova.
Každý krok přišel od ní. Obranné oznámení vztahu, aby předešla nechtěnému outingu. Svatební fotka bez rozhovorů a tiskových konferencí. A nakonec krátká domácí sekvence v dokumentu, který je především o sportu.
Žádný z těchto kroků nepůsobí jako impulzivní rozhodnutí. Spíš jako pečlivě dávkované zpřístupnění soukromí ve chvíli, kdy už Sáblíková kontroluje nejen konec kariéry, ale i začátek další životní etapy. Zdroj fotografie: Nextfoto Kdo je Nikola Zdráhalová
Nikola Zdráhalová, narozená 1. dubna 1996 ve Dvoře Králové nad Labem, není v českém rychlobruslení neznámé jméno. Má za sebou tři olympiády; v Pchjongčchangu 2018 dojela osmá v hromadném závodě, v Miláně 2026 byla mimo jiné desátá na tisícimetrové trati. Celou kariéru trénovala ve stejné skupině pod vedením Petra Nováka, tedy ve stejném prostředí jako Sáblíková.
Jejich vztah fungoval víc než dvanáct let uvnitř tohoto sportovního mikrokosmu. Trénovaly spolu, cestovaly na stejné závody, sdílely stejný denní režim. V únoru 2026 to dostalo i profesní rozměr: Sáblíková, která už v té době věděla, že jde o její poslední olympiádu, doprovodila Zdráhalovou na start jako trenérka.
Sáblíková roky neměla potřebu mluvit o soukromém životě. Chtěla striktně oddělovat sportovní a osobní rovinu. A i v dokumentu, kde poprvé ukazuje domov, říká, že to hodlá dělat i dál. Na pozadí je ale ještě jeden faktor.
Trenér Petr Novák, s nímž spolupracuje od svých patnácti let, ji prý na popularitu připravoval od začátku. Naučil ji, jak s ní zacházet, a součástí zjevně bylo i rozhodnutí, co veřejnosti patří a co ne. Na dnešní poměry top sportovců, kteří běžně dávkují soukromí přes Instagram, TikTok a rozhovory, je to nadstandardně zdrženlivý přístup. Sáblíková ho držela přes dvě dekády a uvolnila ho až ve chvíli, kdy jí hrozilo, že kontrolu nad vlastním příběhem ztratí. Ke svatbě jí přišla hromada gratulací od fanoušků i celebrit a slova podpory. Co přijde po ledu
Na jaře krátce po posledním závodě Sáblíková ještě váhala. Nechtěla dělat rychlá rozhodnutí, plánovala odpočinek, zmiňovala cestu na lyže do Finska s partnerkou. O půl roku později už měla jasno. Od 22. října je oficiálně asistentkou reprezentačního trenéra Petra Nováka, muže, který ji vedl celou kariéru.
Bude se učit trenérské práci a občas povede i tréninky. Zdráhalová mezitím vynechá sezonu a míří k návratu s cílem startovat na zimních olympijských hrách 2030. Dům na Vysočině tak není jen kulisa pro dokument. Je to místo, odkud Sáblíková vyjíždí do nové role, tentokrát ne jako závodnice, ale jako člověk, který stojí u mantinelu a radí těm, kdo teprve začínají.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová