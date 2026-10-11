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Roky ji skrýval před celým světem. Magnusek poprvé ukázal partnerku Lucii a ta přišla rovnou s těhotenským bříškem

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Dennívýzva
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Režisér Bastardů dorazil 4. října do Studia Ypsilon s ženou, kterou dva až tři roky chránil před objektivy. A ta měla na sobě víc než elegantní šaty.
Roky ji skrýval před celým světem. Magnusek poprvé ukázal partnerku Lucii a ta přišla rovnou s těhotenským bříškem

Roky ji skrýval před celým světem. Magnusek poprvé ukázal partnerku Lucii a ta přišla rovnou s těhotenským bříškem

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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