Roky ji skrýval před celým světem. Magnusek poprvé ukázal partnerku Lucii a ta přišla rovnou s těhotenským bříškem

Tomáš Magnusek stál na pódiu jedenáctého ročníku cen Mistr zábavního umění jako předseda sdružení ARTES, režíroval program večera a zdravil kolegy z branže. Jenže
pozornost přítomných novinářů si odnesla postava v hledišti, půvabná žena se zřetelným těhotenským bříškem, kterou do té chvíle nikdo z médií neznal jménem. Magnusek ji po skončení ceremoniálu představil jako Lucii, svou partnerku, a vzápětí přidal větu, na kterou čekali zvědavci roky: „Čekáme miminko, termín máme v lednu.“ Proč režisér Bastardů držel vztah mimo záběr kamer
Magnusek o nové partnerce poprvé opatrně promluvil už v roce 2022, krátce po rozvodu s Gabrielou, s níž strávil bezmála devatenáct let a čtyři roky manželství. Tehdy řekl jediné:
po jeho boku stojí žena, která pracuje jako kreativní ředitelka ve firmě zabývající se virtuální realitou, a že se o vztahu nechce rozpovídat „už kvůli dětem“. V březnu 2023 zmínku zopakoval pro Super.cz, přiznal novou lásku, ale jméno ani tvář neprozradil.
Důvody utajení se v jeho výrocích opakují ve třech rovinách:
Lucie sama nestojí o publicitu. „Nerada se fotí,“ vysvětloval Magnusek opakovaně. Ohled na děti z prvního manželství. Bolestivý rozpad vztahu s Gabrielou ho naučil střežit rodinné záležitosti před bulvárem. Vědomá volba soukromí. Přestože je sám výraznou mediální osobností, odděloval pracovní a osobní sféru s téměř chirurgickou precizností.
Výsledkem bylo, že česká média dva až tři roky věděla o existenci přítelkyně, ale neměla k dispozici jedinou fotografii ani příjmení.
Večer ve Studiu Ypsilon, který změnil pravidla hry
4. října 2026 se Magnusek rozhodl pravidla přepsat. Na slavnostní galavečer v pražském
Studiu Ypsilon dorazil s Lucií po boku, a její těhotenské bříško okamžitě prozradilo víc, než by stačila jakákoli tisková zpráva. komentoval situaci s úsměvem pro „Teď už to nešlo zastavit, všichni nás tam viděli,“ Expres.
Načasování dává smysl. Bříško už nešlo skrýt, akce patřila k největším oborovým událostem roku a Magnusek na ní zastával hned dvojí roli, předsedy ARTESu i režiséra programu. Přivést partnerku právě sem působí jako promyšlený krok, kdy pár vstoupil do veřejného prostoru na vlastních podmínkách, v prostředí, které Magnusek sám spoluvytvářel.
Do dvou dnů téma převzaly přinejmenším servery Expres a Prima Ženy. Přímé reakce kolegů z branže se ve veřejných zdrojích nedochovaly, ale mediální ohlas byl okamžitý a jednoznačný: kombinace „poprvé ukázaná partnerka“ a „rovnou s bříškem“ se stala nejsdílenější společenskou zprávou víkendu.
Zdroj fotografie: Nextfoto Partnerka i spolupracovnice: kdo je vlastně Lucie
O ženě po Magnuskově boku je veřejně známo překvapivě málo, a právě to odpovídá jeho letité snaze chránit ji před reflektory. Víme, že se poznali díky práci, že původně působila v oboru virtuální reality a že postupem času přerostla z profesního kontaktu v životní partnerku.
Dnes mu podle jeho vlastních slov „dělá termíny natáčení a pracuje se mnou na projektech“. Jméno Lucie Radochová se objevuje v kreditech filmu Bastardi: Gde Majer? na
oficiálních stránkách snímku, což by naznačovalo přímé zapojení do produkce. Kompletní kredity téhož filmu ovšem u shodné funkce uvádějí odlišné jméno, takže spojení zůstává pravděpodobné, nikoli stoprocentně potvrzené.
Propojení partnerského a profesního života přitom v českém showbyznysu rozhodně nepředstavuje raritu. Stačí připomenout Kateřinu Žbirkovou, která po boku Mekyho Žbirky
fungovala současně jako manželka i manažerka. U Magnuska je tato symbióza navíc logická, režisér, scenárista a producent v jedné osobě potřebuje v nejbližším okolí někoho, komu bezvýhradně důvěřuje. Třetí dítě, nová kapitola, a žádné zpomalení
Magnusek už vychovává dvě děti z manželství s Gabrielou. Na květnové premiéře Bastardů: Gde Majer? o nich hovořil s neskrývanou hrdostí a se synem dokonce na projektu spolupracoval. Podle jeho staršího vyjádření si Lucie s oběma dětmi rozumí, což naznačuje, že nová rodinná konstelace funguje bez větších otřesů.
Třetí potomek s termínem v lednu 2027 otevírá další životní etapu, ovšem profesní útlum Magnusek zjevně neplánuje. Ještě v létě 2026 mluvil o spuštění platformy TPV CZ,
o pokračování série Bastardů i o rozjetém historickém filmu Ležáky. Sám přiznal, že nechce znovu nést čtyři filmové role najednou (režii, scénář, herectví a produkci), ale zároveň neprozradil nic, co by signalizovalo pauzu kvůli rodičovství.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová