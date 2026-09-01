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Rohožka před dveřmi už zmizela, teď je na řadě koberec v obýváku. Trend roku 2026 mění pohled na bydlení od základu

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Vyhledávání výrazu „terracotta flooring“ na platformě Houzz vzrostlo mezi lednem a březnem 2026 o 55 procent oproti stejnému období loňského roku. Podlaha v obývacím pokoji se mění z pouhého podkladu na hlavní designový prvek.
Rohožka před dveřmi už zmizela, teď je na řadě koberec v obýváku. Trend roku 2026 mění pohled na bydlení od základu

Rohožka před dveřmi už zmizela, teď je na řadě koberec v obýváku. Trend roku 2026 mění pohled na bydlení od základu

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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