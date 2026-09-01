Rohožka před dveřmi už zmizela, teď je na řadě koberec v obýváku. Trend roku 2026 mění pohled na bydlení od základu

Ještě před pár lety platilo nepsané pravidlo: koupíte pohovku, přihodíte konferenční stolek a celé to zakryjete velkým kobercem. Rok 2026 tohle schéma obrací. Designérky Marie Flanigan a Emily Del Bello v rozhovoru pro
House Beautiful popisují situace, kdy prostor funguje lépe bez textilní vrstvy na zemi; stačí kvalitní dřevo, korková krytina, vinyl s autentickým dekorem nebo dlažba v zemitých odstínech. Proč teplé dřevo a zemité tóny vytlačují velkoplošné koberce
Čtyři proudy se v roce 2026 potkávají v jednom bodě. Zaprvé, interiéry se vracejí k teplejším přírodním tónům. Evropská asociace producentů laminátových podlah (
EPLF) zaznamenává ústup bílé a tradiční šedi ve prospěch medových, karamelových a ořechových odstínů. Zadruhé, technologie materiálů imitujících dřevo pokročila natolik, že synchronní struktura vinylu dokáže věrně napodobit kresbu dubu za zlomek ceny masivu. Zatřetí, údržba hraje roli: tvrdý povrch zametete a vytřete za minuty, zatímco textilní krytina drží prach a alergeny. Americký Národní institut environmentálních zdravotních věd (NIEHS) přímo doporučuje u citlivějších domácností nahrazovat celoplošné koberce holou podlahou. A začtvrté, výrobci staví letošní kolekce na odolnosti, autenticitě a flexibilitě, tedy na parametrech s delší životností než jedna módní sezona.
Vizuální logika trendu stojí na jednoduchém principu: méně spojů, delší a širší lamely, jednotný dekor táhnoucí se napříč celým prostorem. Výsledkem je klidnější plocha, která opticky zvětšuje místnost a ubírá vizuální šum. Houzz mluví o „teplu jako výchozím nastavení interiéru”.
Kolik stojí odkrytý obývák v české cenové realitě
Inspirace z amerických a evropských magazínů zní lákavě, jenže je potřeba znát čísla v korunách. Prošli jsme aktuální nabídku Hornbachu a sestavili orientační přehled:
Materiál Cena od (Kč/m²) Vinyl (click systém) 399 Dlažba imitující dřevo 589–629 Dřevěná podlaha 759 Korková podlaha 835–990
K ceně materiálu připočtěte montáž: u vinylu orientačně 190 Kč/m², u dřeva a korku kolem 220 Kč/m². A pozor na skryté položky: odstranění volně položeného koberce vyjde na 55 Kč/m², lepeného na 70 Kč/m², vyrovnání podkladu nivelační hmotou pak na 130 Kč/m². Právě tyto přípravné práce mohou rozpočet navýšit o tisíce korun, zvlášť ve starší zástavbě s nerovným podkladem.
Pro běžný obývací pokoj o rozloze 20 m² tak nejlevnější varianta s vinylem vychází zhruba na 12 000 Kč za materiál plus 3 800 Kč za pokládku, a k tomu případné bourací a nivelační práce. Dřevěná podlaha ve stejné místnosti startuje na 15 200 Kč za materiál s montáží kolem 4 400 Kč.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Dřevo, vinyl, korek, dlažba: který povrch unese roli hlavního dekoru
Každý materiál přináší jiný charakter. Masivní či třívrstvé dřevo nabízí nejsilnější autenticitu kresby a možnost povrch opakovaně přebrousit a přelakovat. National Wood Flooring Association uvádí, že životnost kvalitní dřevěné podlahy může přesáhnout sto let. Vinyl v synchronním dekoru se dřevu vizuálně výrazně přibližuje, přidává stoprocentní voděodolnost a nižší pořizovací náklady, ovšem nedá se renovovat broušením. Dlažba přináší architektoničtější, ostřejší dojem a hodí se tam, kde chcete terakotový nebo kamenný výraz, ale přiznává spáry a tvrdší charakter povrchu. Korek stojí trochu stranou: je měkčí pod nohama, tišší a podle udržitelnostního reportu společnosti Amorim může u vybraných produktů vykazovat zápornou uhlíkovou bilanci díky sekvestraci CO₂ korkovými duby.
Technické limity se vyplatí znát předem. Dřevěná podlaha SKANDOR z nabídky Hornbachu nese emisní třídu formaldehydu E1 a snáší teplovodní podlahové vytápění do 29 °C, ale do vlhkých prostor se nehodí. Vinyl Gardner toleruje podlahové topení do 27 °C a zvládne i koupelnu. Click vinyl lze položit přímo na většinu tvrdých podkladů po srovnání a vyčištění; u staré keramické dlažby ovšem montážní návod vyžaduje vyhlazení nivelační hmotou.
Starší byt s nevzhlednou podlahou: tři realistické cesty k trendu
Pod kobercem v paneláku nemusí čekat instagramový dub. Právě proto je důležité vědět, co s podkladem, který po stržení textilie vypadá neutěšeně.
Renovace původního dřeva. Pokud se pod kobercem skrývá parketa nebo prkna, prověřte přebroušení a nový nátěr. Masiv lze renovovat opakovaně a výsledek bývá vizuálně i hapticky nejpůsobivější. Překrytí click vinylem. Je-li stávající tvrdý podklad zachovalý, rovný a suchý, click vinyl se položí přímo na něj bez lepení. Nejrychlejší a cenově nejdostupnější varianta. Kompletní příprava podkladu. Když je povrch nerovný, popraskaný nebo vlhký, rozpočet musí zahrnovat stržení starého materiálu, nivelaci a případně hydroizolaci. Tady se náklady šplhají nejvýš, ale výsledek drží dekády.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák