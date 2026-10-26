Rohové sedačky z obýváků mizí. Designéři je mění za 1 typ sezení, se kterým pokoj vypadá 2x větší

Velká sedačka do L, která obsadí celý roh a usadí celou rodinu, bývala v českých obývácích skoro samozřejmostí. Interiéroví designéři dnes radí jinak a spousta lidí po stěhování pochopí proč. Rozměrné sezení umí opticky zmenšit i pokoj, který podle metrů vůbec malý není.
Proč oko vnímá místnost větší
Fyzicky se obývák nezvětší ani o centimetr. Lidské oko ale odhaduje velikost pokoje hlavně podle toho, kolik volné podlahy a vzduchu kolem nábytku vidí. Mohutná sedačka posazená přímo na zem tuto plochu zakryje a místnost pak působí těsněji, než ve skutečnosti je.
Proto bytoví designéři do menších prostor doporučují kusy na nožkách. Světlo proniká pod sedák, podlaha zůstává vidět a celek působí lehce. Podobně funguje nižší opěradlo nebo sedačka bez područek, která v místnosti nevytváří vysokou bariéru.
Přečtěte si také: Samoobslužné pokladny štvou čím dál víc lidí. Obchody proto sahají k 1 změně, se kterou nikdo nepočítal Sedačka, která se dá rozebrat na kusy
Typ sezení, ke kterému se designéři obracejí, je modulární sedačka. Skládá se ze samostatných dílů, třeba sedáků s opěradlem, rohového prvku, lenošky nebo taburetu. Spojíte je do rovné pohovky, do písmene L, nebo je rozmístíte po místnosti jako samostatná křesla.
Modulární sedačku jde složit do rovné pohovky nebo do písmene L, případně ji rozdělit na samostatná křesla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výhoda se ukáže při každé změně:
Když na Vánoce potřebujete roh pro stromek, rozdělíte sedačku na dvě kratší části a místo je volné. Díly se nosí po jednom, takže se sestava bez potíží dostane i úzkou chodbou paneláku a nezasekne se ve dveřích. Sestava může růst spolu s domácností, protože další díly přikoupíte až ve chvíli, kdy budete potřebovat víc míst k sezení, a původní kusy budete používat dál. Kdy si rohovou sedačku klidně nechat
Rohová sedačka tím smysl neztrácí. V prostorném obýváku, kde kolem ní zbude dost volné podlahy, slouží dál výborně. Dobře poslouží i tam, kde se u filmu sejde víc lidí naráz a každý chce mít pohodlné místo.
Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro české vdovy. Od ledna 2027 jim stát k důchodu přidá jen 10 Kč a většina to neví
Potíž nastává v menších bytech. Obří sestava tam spolkne velký kus podlahy a zbytek nábytku se pak musí rozestavit podle ní, takže pokoj se dá zařídit v podstatě jen jedním způsobem. Při výběru proto podle designérů rozhoduje hlavně půdorys pokoje a to, k čemu ho domácnost během týdne používá.
Rozdíly mezi oběma typy sezení přehledně shrnuje tabulka:
Hledisko Rohová sedačka Modulární sedačka Stavba jeden velký kus s pevným tvarem do písmene L samostatné díly, třeba sedáky s opěradlem, rohový prvek, lenoška nebo taburet Uspořádání pevné; v menším bytě se podle ní musí rozestavit zbytek nábytku rovná pohovka, písmeno L nebo samostatná křesla rozmístěná po místnosti Přenášení jeden rozměrný kus díly se nosí po jednom Kdy se hodí prostorný obývák s dostatkem volné podlahy kolem sezení; domácnost, kde se u filmu sejde víc lidí naráz obývák, ve kterém se během týdne střídá víc různých činností; i pro příznivce klasických tvarů Proč se o modulech mluví právě teď
Večerní film je dnes jen jednou z mnoha věcí, které se v obýváku odehrávají. Během jednoho týdne se tu skládá prádlo, slaví narozeniny nebo staví dráha pro dětské vláčky a každá z těch činností potřebuje jinak uspořádaný prostor. Pevně postavený nábytek takové střídání snáší špatně.
Přečtěte si také: Skvělá zpráva pro české důchodce. Stát jim přispěje až 250 000 Kč na opravu domu a většina o tom neví
Zájem roste i v zahraničí. V přehledu názorů amerických designérů, který letos v únoru zveřejnil web AOL, označila Marissa Burrett, hlavní designérka značky DreamSofa, poptávku po modulárních sedačkách za největší posun let 2025 a 2026. Autoři přehledu vysvětlují oblibu tím, že sestava z dílů vypadá pohromadě jako jeden kus nábytku a přitom se dá kdykoli rozebrat. Burrett si podle nich všímá, že modulární provedení chtějí i zákazníci, kteří jinak sahají po klasických tvarech.
Souvisí s tím i takzvané konverzační uspořádání. Sedačka a křesla v něm stojí proti sobě kolem stolku, takže si lidé při návštěvě vidí do tváře a televize jde stranou.
Na co se dívat při výběru
V obchodě se vyplatí sledovat hlavně podnož. Čím víc podlahy zůstane pod sedačkou vidět, tím lehčeji celý kus v pokoji působí. Stejnou službu udělá štíhlá konstrukce bez objemných bočnic, díky které sedačka ani v malé místnosti nepůsobí jako masivní blok.
Přečtěte si také: Instalatér radí: pár kapek tohohle do záchodové nádržky prozradí skrytý únik. Stojí vás až 48 000 Kč ročně Když pod sedačkou zůstane vidět podlaha, působí celý kus nábytku v pokoji lehčeji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Před nákupem si pokoj změřte a zkuste si nakreslit, kudy se v něm chodí. Kolem sezení by mělo zůstat dost místa na pohodlný průchod, jinak místnost nezachrání ani ta nejvzdušnější sedačka. Menší a lehčí sezení má ještě jeden bonus: pozornost se přesune na to, co je v pokoji opravdu hezké, třeba na knihovnu, obraz nad komodou nebo výhled do zahrady.
Zdroje: https://sita.sk/byvaniehrou/velke-rohove-sedacky-v-obyvacke-uz-nie-su-jedinym-symbolom-pohodlia-dizajneri-coraz-castejsie-odporucaju-ine-riesenie/, https://www.aol.com/articles/sofa-trends-defining-2026-according-200000147.html, https://www.livingetc.com/ideas/sofa-trends-2026, https://www.estav.cz/cz/8373.jak-zaridit-maly-byt-pomoci-svetlych-barev-a-chytreho-nabytku, https://www.nehnutelnosti.sk/magazin-o-byvani/2901-6-trendy-napadov-ako-prevzdusnit-malu-obyvaciu-izbu, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-davaji-sbohem-pohovkam-do-l-nove-chytrejsi-reseni-setri-misto-a-vypada-luxusne-i-v-malych-obyvacich