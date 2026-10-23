Rohlíky ztvrdnou do druhého dne skoro každému. Stačí je dát na 5 minut na 1 místo v kuchyni a budou jako čerstvé

Ke snídani zbyly dva rohlíky ze včerejška a místo příjemného křupnutí se do nich zuby boří jako do gumy. Hodně lidí je v tu chvíli odloží stranou nebo je nechá doschnout na strouhanku. Přitom je dokáže oživit spotřebič, který stojí skoro v každé kuchyni, a pár kapek vody.
Pár kapek vody a rozpálená trouba
Tím místem je trouba. Postupujte takto:
Zapněte troubu a nechte ji rozpálit na 180 až 200 °C. Mezitím rohlíky ze všech stran lehce zvlhčete vodou. Povrch má být jen orosený, kapky by z něj stékat neměly. Rohlíky pak položte rovnou na rošt. Malému pečivu stačí zhruba pět minut, nejdéle osm.
V rozpálené troubě se voda z povrchu rychle odpaří. Pára přitom prostoupí střídku a změkčí ji, a jakmile vlhkost zmizí, suché horko kůrku znovu vypeče dokřupava.
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Čerstvě upečený rohlík to úplně nenahradí, ke snídani ale takhle oživené pečivo obstojí bez potíží.
Proč rohlík tvrdne, i když nevypadá suchý
Za okoralým rohlíkem stojí hlavně škrob z mouky. V horké troubě škrobová zrna nasají vodu z těsta a nabobtnají, a proto má čerstvý rohlík vláčný vnitřek. Po vystydnutí se molekuly škrobu znovu řadí k sobě do těsné, pravidelné struktury a vodu, kterou předtím držely, pouštějí ven. Odborníci tomu říkají retrogradace škrobu.
Druhou příčinou je putování vody. Ze střídky se pomalu přesouvá do kůrky a odtud se zčásti odpaří, takže střed zatvrdne a povrch zvláční.
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Teplo spolu s vodou umí tenhle proces obrátit. Ted Russin z Culinary Institute of America, prestižní americké kuchařské školy, to pro web Reviewed vysvětlil tak, že okoralé pečivo potřebuje obojí najednou: vláhu, o kterou přišlo, a teplotu, při které se škrob znovu uvolní a střídka změkne. Samotné teplo bez vody by naopak z rohlíku vytáhlo i zbytek vlhkosti, kterou ještě má.
Oživený rohlík patří rovnou na talíř
Celý trik má jednu podmínku. Účinek vydrží jen do chvíle, než pečivo znovu vystydne. Pak rohlík rychle okorá znovu a podle Russina skončí v horším stavu než před ohřátím, protože každé další kolo ohřevu a chladnutí stlačí škrob ještě hutněji.
Rozpékejte proto jen tolik rohlíků, kolik se jich u snídaně opravdu sní. Na svačinu do práce je neschovávejte.
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Druhá možnost je pomalejší a pečivo prohřeje zvolna. Navlhčený rohlík se pevně zabalí do alobalu a nechá se v troubě asi 12 až 15 minut při 150 °C. Pak se alobal sundá a rohlík se dopéká ještě zhruba pět minut, aby byla kůrka znovu křupavá.
Kdo spěchá, může sáhnout po mikrovlnce. Rohlík zabalte do navlhčené utěrky a mikrovlnku pouštějte vždy jen zhruba na deset sekund, podle potřeby to zopakujte. Při delším ohřevu z něj voda rychle vyprchá a po chvíli je tvrdší než na začátku.
Všechny tři způsoby přehledně shrnuje tabulka:
Způsob Jak na to Jak dlouho Trouba, rohlík rovnou na roštu lehce navlhčit, troubu rozehřát na 180 až 200 °C zhruba 5 minut, nejdéle 8 Trouba, rohlík v alobalu navlhčit, pevně zabalit do alobalu, péct při 150 °C, pak alobal sundat a dopéct asi 12 až 15 minut, pak ještě zhruba 5 minut Mikrovlnka zabalit do navlhčené utěrky, ohřívat opakovaně jen krátce vždy zhruba 10 sekund Lednice rohlíkům škodí, mrazák pomáhá Přečtěte si také: Ani v lednici, ani na lince. Chleba vydrží měkký 5 dní na 1 místě, které má každá česká kuchyně
Spousta lidí ukládá zbylé pečivo do lednice v domnění, že tam vydrží déle. Chlad těsně nad nulou ale retrogradaci škrobu zrychluje, takže rohlíky okorají dřív než na kuchyňské lince.
Chlad v lednici urychluje tvrdnutí pečiva, takže rohlíky v ní okorají dřív než na kuchyňské lince. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na den nebo dva nechte rohlíky při pokojové teplotě v obalu, kterým může proudit vzduch, třeba v papírovém sáčku nebo plátěném pytlíku. Igelitový sáček drží vlhkost uvnitř, takže rohlík z něj vytáhnete s gumovou, měkkou kůrkou.
Přebytečné rohlíky je lepší uložit do mrazáku, kde tvrdnutí probíhá mnohem pomaleji. Zamrazujte ale jen rohlíky koupené ještě ten den, které už úplně vystydly. Rozmrznout je můžete nechat při pokojové teplotě, nebo je zmrzlé dejte na pár minut do horké trouby.
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Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/rohlik-krupavy.html, https://reviewed.com/cooking/features/how-to-soften-stale-bread, https://www.chowhound.com/1599479/why-bread-gets-stale-how-soften, https://sita.sk/byvaniehrou/toto-robi-vacsina-ludi-zle-chlieb-v-chladnicke-starne-ovela-rychlejsie-nez-si-myslite/, https://www.chowhound.com/1572579/never-store-bread-in-refrigerator, https://energozrouti.cz/clanek/jak-ohrat-vcerejsi-pecivo-aby-bylo-krupave-jako-cerstve-staci-pred-vlozenim-do-trouby-udelat-jednu-vec