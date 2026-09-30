Rodinným šperkům lze vrátit původní lesk bez návštěvy odborníka. Postačí obyčejné přísady za několik korun

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Článek byl publikován 30.09.2026 10:14
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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