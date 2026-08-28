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Rodinný recept na ten nejlepší jablečný kompot v cukrovém nálevu – dělám ho speciálně do dezertů. Štrůdl s ním je božský

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Tuto šťavnatou a příjemně sladkou pochoutku zvládnete připravit za chvilku a jen z pár základních surovin. Skvěle se hodí k masu i k přípravě dezertů.
Rodinný recept na ten nejlepší jablečný kompot v cukrovém nálevu – dělám ho speciálně do dezertů. Štrůdl s ním je božský

Rodinný recept na ten nejlepší jablečný kompot v cukrovém nálevu – dělám ho speciálně do dezertů. Štrůdl s ním je božský

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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