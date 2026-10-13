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Rodinné zvyklosti, které Češi považují za samozřejmost, jsou jinde ve světě vnímány jako obtěžování. Jejich provádění však může mít větší význam, než si myslíte

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Mladým lidem je často vytýkáno, že málo kontaktují rodinu nebo se ukážou doma "jednou za uherský rok". Jak to s kontaktem mají v Jižní Koreji a jakým způsobem bychom měli udržovat vztah s rodiči?
Rodinné zvyklosti, které Češi považují za samozřejmost, jsou jinde ve světě vnímány jako obtěžování. Jejich provádění však může mít větší význam, než si myslíte

Rodinné zvyklosti, které Češi považují za samozřejmost, jsou jinde ve světě vnímány jako obtěžování. Jejich provádění však může mít větší význam, než si myslíte

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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