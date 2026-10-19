Rodinné Apple One v Česku podražilo a nepřidalo nic. Bez Apple Music teď balíček za 479 Kč stojí víc než služby zvlášť

Domácnosti dosud platily za rodinnou variantu Apple One 449 Kč měsíčně, nově Apple účtuje o třicet korun víc. Za rok to dělá 360 Kč navíc za úplně stejný obsah: iCloud+ s 200 GB sdíleného úložiště, Apple TV+, Apple Music Family a Apple Arcade. Žádná služba nepřibyla, úložiště nenarostlo a žádný bonus se neobjevil. Individuální tarif za 339 Kč měsíčně zůstal beze změny, takže nový ceník dopadá jen na ty, kdo předplatné sdílejí s rodinou.
O kolik méně teď balíček ušetří proti čtyřem samostatným službám
Apple na české stránce Apple One sám uvádí, kolik jednotlivé služby stojí, když si je člověk předplatí odděleně. Nejdražší položkou je Apple Music Family za 299 Kč měsíčně. Apple TV+ a Apple Arcade vyjdou shodně po 199 Kč a iCloud+ s 200 GB stojí 79 Kč, takže úložiště tvoří nejmenší část hodnoty balíčku.
Všechny čtyři služby dohromady stojí 776 Kč měsíčně. Při staré ceně balíčku tak rodina ušetřila 327 Kč, po zdražení je to 297 Kč. Sleva je to pořád velká, platí ale jen pro domácnost, která naplno využívá všechny čtyři služby.
O kolik cena vzrostla, o tolik se úspora zmenšila. Rodiny, které Apple One platí, tedy každý měsíc dostávají o 30 Kč menší slevu než letos v září.
Dvě koruny rozhodují pro rodiny, které neposlouchají Apple Music
O tom, jestli má rodinný balíček smysl, rozhoduje Apple Music Family. Bez ní zbývají Apple TV+, Apple Arcade a iCloud+, které samostatně stojí dohromady 477 Kč, tedy o 2 Kč méně než Apple One. Před zdražením stála stejná trojice o 28 Kč víc než balíček za 449 Kč. Třicetikorunové zdražení tím výsledek převrátilo. Domácnosti bez hudby od Applu se dnes balíček nevyplatí v žádné kombinaci, protože ani všechny tři zbylé služby dohromady nedosáhnou na jeho cenu.
S hudbou je výpočet příznivější, i když ne vždy. Apple Music Family s Apple TV+ stojí samostatně 498 Kč, balíček tedy ušetří 19 Kč měsíčně. Stejně to vychází u hudby s Apple Arcade, protože obě služby mají stejnou cenu. Úsporu 19 Kč by smazalo i menší zdražení, než bylo to letošní. Výrazněji se balíček vyplatí, když k hudbě a Apple TV+ přibude ještě iCloud+: samostatně by rodina zaplatila 577 Kč, s Apple One ušetří 98 Kč. Kdo chce jen hudbu a úložiště, zaplatí za ně odděleně 378 Kč, tedy o 101 Kč méně než za celý balíček.
Domácnosti, které poslouchají hudbu jinde, mají ještě jednu možnost. Spotify Premium Family stojí 299 Kč, stejně jako Apple Music Family. Rodina se Spotify by z Apple One využila jen zbylé tři služby, a to je přesně kombinace, která po zdražení vychází dráž než samostatná předplatná.
Stejné zdražení dostalo dalších jedenáct evropských zemí
Ve stejné vlně Apple zvýšil cenu rodinného Apple One také v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Maďarsku, Lotyšsku, na Maltě, v Portugalsku, na Slovensku, ve Slovinsku, ve Španělsku a ve Švýcarsku. Česko je tak jednou z dvanácti zemí, kterých se změna týká. O samostatnou úpravu českého ceníku tedy nejde.
Proč firma zdražila jen rodinnou variantu a individuální tarif nechala na původní ceně, veřejně nevysvětlila. Rozdíl mezi oběma tarify se v Česku zvětšil ze 110 Kč na 140 Kč měsíčně.
Od 4. září do 7. října: jak se nová cena dostala do českého ceníku
Ještě 4. září 2026 uváděl český web Applu rodinný tarif za 449 Kč. Podle serveru AppleMagazín začal Apple v pondělí 5. října rozesílat předplatitelům e-maily s upozorněním na novou cenu. O dva dny později, 7. října, už český web ukazoval 479 Kč. Tiskovou zprávu firma nevydala, nová částka se prostě objevila v ceníku.
Úplnou historii cen od spuštění služby Apple veřejně nearchivuje, takže každý cenový krok zpětně dohledat nejde. Doložené je předchozí zdražení Apple One v Česku z října 2022.