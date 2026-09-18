Rodina zesnulého horolezce Húserky prosila o mlčení. Přesto natočil Holeček dokument a pozůstalé na premiéru nepozval

Ondrej Húserka zahynul v říjnu 2024 pádem do ledovcové trhliny při sestupu z nepálského sedmitisícovníku Langtang Lirung. Jeho lezecký partner Marek Holeček přežil a po návratu popsal expedici i tragédii ve vlastním textu na webu Hudy.cz. Český horolezecký svaz ocenil výstup jako Výstup roku 2024. A teď přichází dokument Ondrova hvězda a Márovo peklo režisérky Markéty Ekrt Válkové, film, který má být tečkou za emocemi kolem expedice. Jenže pro Húserkovu rodinu je to další rána.
Co rodina tvrdí o písemném slibu
Sestra zemřelého horolezce Veronika veřejně uvedla, že rodina Holečka požádala, aby „o detailech Ondrejova úmrtí na svých přednáškách a na veřejnosti už vůbec nemluvil“. Podle ní Holeček s tím písemně souhlasil. Plné znění dohody veřejně dostupné není, známe jen rodinnou parafrázi, kterou přinesl iSport. Holeček sám v podcastu připustil, že komunikace s rodinou „vázne“, a naznačil, že si rodina „našla oběť“. Přímé veřejné vysvětlení, proč považuje film za slučitelný s dřívější dohodou, ale nikde nezaznělo.
Pro rodinu přitom nejde jen o jednotlivé věty o nehodě. Samotné uvedení dokumentu o expedici vnímá jako překročení dohodnuté hranice, bez ohledu na to, jak selektivně film pracuje s materiálem.
Co film ukazuje a jak ho autoři rámují
Oficiální anotace na webu MHFF popisuje snímek jako nechronologické vyprávění složené ze „tří obrazů ze života lezce“. Film pečlivě vybírá střípky z lezení, dialogů a chemie mezi oběma horolezci. Není to rekonstrukce nehody. Zároveň ale anotace explicitně zmiňuje fatální pád do ledovcové trhliny a Holečkův „pekelný“ sestup. Právě tato dvojakost, film není rekonstrukcí, ale pracuje s posledními chvílemi, je jádrem rodinného nesouhlasu.
Veřejně doložená premiéra proběhla na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují 28. srpna 2026. Další projekce je naplánovaná na 4. října 2026 ve Vratislavicích v rámci Sportfilm festivalu, tentokrát s besedou s Holečkem. Běžná kinodistribuce ani televizní vysílání zatím doložené nejsou.
Důležité je neplézt dvě různé události: ocenění ČHS za Výstup roku 2024 bylo vyhlášeno už na MHFF 2025. Film na festivalu běžel až o rok později.
Spor, který přerostl do právní roviny
Konflikt mezi rodinou a Holečkem se táhne od konce roku 2024. Slovenský horolezecký svaz SHS JAMES veřejně kritizoval Holečkovo chování po tragédii, včetně oslav narozenin v Káthmándú krátce po Húserkově smrti. „Když někdo zemře, tak v naší kultuře neoslavujeme,“ stálo ve stanovisku svazu.
Rodina odmítla převzít ocenění ČHS za Výstup roku. Podle Denníku N zaslala předsedovi svazu i řediteli festivalu vlastní prohlášení s žádostí, aby byl přečten alespoň jeho úvod. Neuspěla. Húserkova partnerka Katarína k dokumentu poznamenala: „Na film nás nikdo nepozval.“ A rodina podala trestní oznámení kvůli používání Ondrejových fotografií Holečkem, spor tedy už dávno opustil rovinu veřejných výměn a vstoupil do právní roviny.
Veřejně se objevil i dílčí rozpor kolem pitevní zprávy: podle partnerky měl Húserka „zlomená jen dvě žebra, ne páteř“, což rodina prezentuje jako nesoulad s Holečkovou verzí. Plné znění zprávy ale veřejně dostupné není, a přesnější forenzní srovnání tak nelze udělat.
Co může rodina právně napadnout
Občanský zákoník dává osobám blízkým právo domáhat se ochrany osobnosti zemřelého. Zachycení a šíření podoby člověka je obecně vázáno na souhlas, to potvrdil i Nejvyšší soud v rozsudku 25 Cdo 1488/2024. Existují ovšem výjimky pro umělecký účel, zpravodajství a veřejný zájem. Klíčová podmínka: takové užití nesmí být nepřiměřené a v rozporu s oprávněnými zájmy dotčené osoby.
Prakticky to znamená, že prostor pro právní napadení dokumentu existuje, ale výsledek by závisel na konkrétních okolnostech: obsahu filmu, rozsahu zobrazení, existenci a znění písemné dohody. Rodina už jeden právní krok učinila trestním oznámením kvůli fotografiím. Zda se rozhodne napadnout i samotný film, zatím veřejně neoznámila.
Kdo smí vyprávět poslední příběh
Režisérka Ekrt Válková se k existenci dohody s rodinou veřejně nevyjádřila. ČHS k filmu nezaujal samostatné stanovisko. Holeček mlčí o tom, proč film vznikl navzdory tvrzené dohodě. Zbývá jediný hlas, který mluví nahlas, hlas rodiny člověka, jehož poslední chvíle se promítají na festivalových plátnech bez jejího souhlasu. A bez jejího pozvání do sálu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta