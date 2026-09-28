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Rodina ze Středočeského kraje proměnila svůj velký sen ve skutečnost. Nyní si užívá život v nádherném domě

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Tento moderní dům byl navržen pro rodinu maximálně se dvěma dětmi. Je v něm dostatek prostoru a asi mu ani nelze nic vytknout.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Se souhlasem GEBAS atelier architects
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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