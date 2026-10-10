Rodina z Výměny manželek zaujala přísným režimem, kterým děti vychovávali. O devět let později syn zastřelil matku s bratrem

Rodina Stockdaleových se do povědomí amerických televizních diváků zapsala jako silně věřící hudební skupina z Výměny manželek, která na své farmě odmítala veškeré moderní vlivy. O necelé desetiletí později se jejich domov stal dějištěm tragédie. Pětadvacetiletý Jacob Stockdale tam v roce 2017 zastřelil svou matku a mladšího bratra. Sám pokus o sebevraždu s těžkými následky přežil a po letech odkladů si vyslechl trest v délce třiceti let až doživotí.
Zásah policie na farmě v Ohiu
Ve čtvrtek 15. června 2017 odpoledne přijali operátoři tísňové linky v okrese Stark zavěšený hovor. K rodinné farmě Stockdaleových v obci Beach City proto okamžitě vyrazila policejní hlídka. Když se policisté přiblížili k budově, zahlédli pootevřenými dveřmi postavu a téměř vzápětí uslyšeli výstřel.
Uvnitř domu nalezli pětadvacetiletého Jacoba Stockdalea. Měl střelné poranění hlavy, které si podle vyšetřovatelů způsobil sám brokovnicí ráže dvacet. Ve stejném domě ležela dvě těla. Čtyřiapadesátiletá Kathryn Stockdaleová i její jednadvacetiletý syn James utrpěli smrtelná střelná zranění hlavy. Otec rodiny Timothy v době činu na farmě nebyl a další dva dospělí synové žili jinde.
Místní šerif George T. Maier tehdy novinářům přiznal, že policie nedokázala určit žádný jasný motiv a o důvodech tragédie existují jen spekulace. Nejstarší z bratrů Calvin po činu popsal zavražděného Jamese jako nadaného muzikanta a studenta obchodního managementu, který miloval lidi a tvořil hlavní hnací motor rodinné zábavy.
Život bez televize a Výměna manželek
Stockdaleovi nebyli v okolí neznámí, vystupovali totiž jako rodinná bluegrassová kapela. Jacob dokonce v mládí třikrát vyhrál státní mistrovství ve hře na housle. Celonárodní pozornost ale rodina získala už v roce 2008, kdy se objevila v populární reality show televizní stanice ABC Výměna manželek.
Štáb tehdy divákům ukázal domácnost s mimořádně přísnými pravidly. Rodiče vyučovali všechny čtyři syny výhradně doma, zakazovali jim televizi, videohry, randění i používání neslušných slov. Vše se točilo kolem práce na organické farmě, hudby a křesťanské víry. Náhradní matka Laurie Tonkovicová, která se natáčení účastnila, po letech pro média vzpomínala, jak chlapcům zkusila nabídnout běžné formy zábavy. Jacob podle jejích slov tehdy utekl v slzách s tím, že se bojí trestu od rodičů, a odvolával se na strach z pekla.
Zdržení procesu a žádost o milost
Jacob střelná zranění přežil, ale odnesl si těžké poškození mozku, přišel o zrak v levém oku a v hlavě mu natrvalo zůstaly kovové úlomky. Z běžné nemocnice putoval do specializovaného psychiatrického zařízení. Právě jeho zdravotní stav a zdlouhavé vypracovávání znaleckých posudků o příčetnosti během pandemie nemoci covid-19 způsobily, že se případ dostal před soud až s několikaletým zpožděním.
Přestože zpočátku Jacob namítal nepříčetnost, hlavní líčení se nakonec nekonalo. Přistoupil na dohodu o vině, přiznal se ke dvěma vraždám a v roce 2021 si vyslechl trest odnětí svobody v celkové délce třiceti let až doživotí. Zbytek rodiny jej u soudu podpořil. Žalobce přečetl dopis otce Timothyho, který synovi vyjádřil odpuštění a zdůraznil, že si Jacob události osudného dne vůbec nepamatuje. Další z bratrů pak soudu napsal, že ačkoli měl Jacob rodinu chránit a místo toho zabil matku s bratrem, věří, že by mu oba zavraždění jeho čin odpustili.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cbsnews, cleveland19, eu.cantonrep, people).