Rodičům se od ledna vrátí zrušená daňová sleva. Za jedno dítě mohou ušetřit až 24 900 korun

Od 1. ledna 2027 začne platit změna, která některým rodinám umožní snížit každoroční daňovou povinnost o tisíce korun. Návrat školkovného je součástí zákona č. 180/2026 Sb., který byl vyhlášen 7. října letošního roku a kromě evidence tržeb upravuje také některá ustanovení zákona o daních z příjmů.
Rodiče tak znovu získají možnost odečíst si přímo z vypočtené daně výdaje spojené s umístěním dítěte v předškolním zařízení. Nejde přitom o nový státní příspěvek ani o částku, kterou by úřady automaticky vyplácely všem rodinám. Sleva se bude odvíjet od skutečně zaplacených výdajů, které bude nutné doložit. Poprvé ji rodiče využijí při vypořádání daně za rok 2027, tedy zpravidla v roce 2028.
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Maximální úspora dosáhne téměř 25 tisíc korun
Výše školkovného bude navázána na minimální mzdu platnou v příslušném kalendářním roce. Pro rok 2027 byla stanovena na 24 900 korun měsíčně, což představuje zároveň nejvyšší možnou roční slevu za jedno dítě. Rodič, který během roku zaplatí za umístění dítěte například 12 000 korun, si bude moci uplatnit právě tuto částku.
Pokud jeho výdaje dosáhnou 30 000 korun, maximální sleva bude činit pouze 24 900 korun. U rodin se dvěma dětmi v předškolních zařízeních může součet zákonných limitů dosáhnout 49 800 korun, pokud budou splněny všechny podmínky. Důležité ovšem je, že školkovné představuje slevu na dani, nikoliv daňový bonus, takže samo o sobě nemůže vytvořit nárok na výplatu peněz nad rámec zaplacené daně.
Podstatný rozdíl existuje mezi školkovným a běžným daňovým zvýhodněním na vyživované dítě, které rodiče využívají například prostřednictvím svého zaměstnavatele. Daňové zvýhodnění činí podle současné právní úpravy 15 204 korun ročně na první dítě, 22 320 korun na druhé a 27 840 korun na třetí a každé další dítě.
Za splnění zákonných podmínek může toto zvýhodnění vzniknout také ve formě daňového bonusu, který stát rodiči vyplatí. Školkovné naproti tomu snižuje pouze samotnou daňovou povinnost a jeho výše závisí na prokázaných nákladech za umístění dítěte. Obě daňové úlevy mají odlišná pravidla a mohou se za splnění příslušných podmínek kombinovat. Rodina proto nemusí o běžné zvýhodnění na dítě přijít jen proto, že současně uplatní také školkovné.
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Nárok nevznikne na všechny výdaje spojené se školkou
Nová úprava počítá nejen s mateřskými školami, ale také s registrovanými dětskými skupinami a některými soukromými zařízeními péče o předškolní děti, která fungují na základě živnostenského oprávnění. Rozhodující bude, zda zařízení splňuje zákonné vymezení a zda rodič skutečně uhradil výdaje za umístění dítěte. Do slevy proto nelze automaticky zahrnout veškeré platby, které se školkou souvisejí, například stravování, výlety nebo nákup pomůcek.
Rodiče budou potřebovat potvrzení předškolního zařízení, které uvede jméno dítěte a celkovou částku zaplacenou za jeho umístění v příslušném zdaňovacím období. Součástí potvrzení musí být také údaj umožňující ověřit oprávnění zařízení k jeho činnosti. Bez potřebných dokladů nebude možné nárok řádně prokázat.
Zákon upravuje také situace, kdy dítě žije v několika společně hospodařících domácnostech. Pokud ho vyživuje více poplatníků v jedné domácnosti, může školkovné za daný rok uplatnit pouze jeden z nich. Jestliže dítě žije například ve dvou domácnostech, zákonný limit se mezi ně standardně rozdělí, takže na každou připadne polovina maximální částky.
Rodiče se však mohou písemně dohodnout na jiném rozdělení, pokud součet jejich limitů nepřesáhne stanovené maximum. Současně každý z nich musí splnit zákonné podmínky a doložit vlastní uznatelné výdaje. Úprava tak pamatuje i na rodiny, ve kterých rodiče nežijí společně, ale oba se podílejí na péči o dítě.
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Sleva se vrací po tříleté přestávce
Školkovné bylo naposledy možné uplatnit za zdaňovací období roku 2023, kdy jeho maximální výše dosahovala 17 300 korun na dítě. Od roku 2024 jej stát zrušil v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí, zatímco běžné daňové zvýhodnění na děti zůstalo zachováno.
Návrat této úlevy od roku 2027 tedy znamená obnovení možnosti, kterou rodiče několik let neměli. Proti poslednímu roku jejího předchozího fungování se maximální částka zvýší o 7 600 korun, protože mezitím vzrostla minimální mzda. Na samotném principu se však nic zásadního nemění: vyšší zaplacené školné ještě nezaručuje stejně vysokou skutečnou daňovou úsporu. Rozhodující bude především výše uznatelných výdajů, splnění zákonných podmínek a dostatečná daňová povinnost.
zakonyprolidi.cz, e-sbirka.gov.cz, financnisprava.gov.cz, vlada.gov.cz.