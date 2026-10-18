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Rodičům se od ledna vrátí zrušená daňová sleva. Za jedno dítě mohou ušetřit až 24 900 korun

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Dennívýzva
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Rodiče malých dětí budou moci od příštího roku znovu využívat daňovou slevu za umístění dítěte do mateřské školy nebo jiného uznaného předškolního zařízení. Takzvané školkovné, které stát zrušil od roku 2024, se vrací díky nově schválenému zákonu. Za rok 2027 bude možné uplatnit slevu až 24 900 korun na jedno dítě. Skutečná úspora však bude záviset na zaplacených poplatcích a výši daně rodiče.
Za rok 2027 bude možné uplatnit slevu až 24 900 korun na jedno dítě.

Za rok 2027 bude možné uplatnit slevu až 24 900 korun na jedno dítě.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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