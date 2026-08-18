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Rodičovský příspěvek od ledna vzroste o 50 tisíc: Vyšší částka ale nebude pro všechny rodiče

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Zvýšení rodičovského příspěvku už prošlo celým legislativním procesem. Prezident Petr Pavel novelu podepsal a od roku 2027 mají rodiny získat na jedno dítě celkem 400 000 korun. Vyšší částka ale nebude automaticky přiznána všem současným příjemcům. Rozhodující bude především datum narození dítěte.
Rodiče dostanou na dítě o 50 tisíc korun víc: Nová výše příspěvku začne platit od ledna 2027.

Rodiče dostanou na dítě o 50 tisíc korun víc: Nová výše příspěvku začne platit od ledna 2027.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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