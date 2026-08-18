Rodičovský příspěvek od ledna vzroste o 50 tisíc: Vyšší částka ale nebude pro všechny rodiče

Ještě před několika týdny se o vyšším rodičovském příspěvku mluvilo jako o připravované změně. To už neplatí. Prezident Petr Pavel 17. srpna podepsal novelu zákona o státní sociální podpoře, kterou předtím schválila Poslanecká sněmovna i Senát. Rodičovský příspěvek se od roku 2027 zvýší z 350 000 na 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat má celková částka dosáhnout 800 000 korun.
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O 50 tisíc více nedostane automaticky každý
Pro rodiny je nejdůležitější podmínka, která se během legislativního procesu nezměnila. Vyšší rodičovský příspěvek bude náležet na děti narozené od 1. ledna 2027. Stejný princip se vztahuje na děti převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů podle podmínek zákona. Ministerstvo práce přitom potvrdilo, že novela nemění základní účel dávky ani okruh oprávněných osob.
Právě datum narození proto může dvě rodiny v téměř totožné situaci rozdělit částkou 50 000 korun. Dítě narozené ještě v prosinci 2026 bude spadat pod dosavadní pravidla, zatímco dítě narozené od začátku ledna už pod pravidla nová. Na tento problém jsme upozorňovali už při projednávání změny v článku o tom, proč o vyšším rodičovském příspěvku může rozhodnout jediné datum.
Současným rodičům se zbytek příspěvku nepřepočítá
Důležité je také rozlišovat mezi zvýšením celkové částky a zvýšením měsíční dávky. Nejde o to, že by všichni rodiče od ledna dostávali každý měsíc automaticky více peněz. Mění se celkový objem rodičovského příspěvku, který může oprávněný rodič postupně vyčerpat.
Rodiny s dítětem narozeným od 1. ledna 2024 mají podle současných pravidel nárok na celkových 350 000 korun, nejdéle do tří let věku dítěte. U dětí narozených před rokem 2024 zůstává původní režim s částkou 300 000 korun a možností čerpání nejdéle do čtyř let věku.
Pokud tedy někdo v roce 2027 ještě bude čerpat rodičovský příspěvek na dítě narozené například v roce 2025 nebo 2026, jeho celkový nárok se jen kvůli nové úpravě automaticky nezvýší na 400 000 korun. Podrobně jsme rozdíly rozebrali také v článku o zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 korun a rodinách, kterých se vyšší částka týkat nebude.
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Rodičovský příspěvek není totéž co mateřská
V praxi se stále zaměňuje rodičovský příspěvek a peněžitá pomoc v mateřství. Jde ale o dvě rozdílné dávky s odlišnými podmínkami. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, zatímco mateřská souvisí s nemocenským pojištěním.
Pravidla mateřské se navíc v roce 2026 také změnila. Od července mohou za určitých podmínek na dávku dosáhnout i některé ženy, kterým během předchozí rodičovské skončilo zaměstnání. Podmínky podrobně vysvětlujeme v přehledu, kdo může nově získat mateřskou a proč jsou důležité čtyři roky a 540 dnů pojištění. Systém nemocenského pojištění a jeho vliv na další dávky pak rozebíráme také v našem přehledu nemocenské pro rok 2026.
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Podepsaná novela mění také pomoc samoživitelům a bydlení
Rodičovský příspěvek není jedinou změnou v podepsaném zákoně. Novela zasahuje také do dávky státní sociální pomoci neboli superdávky. U podpory na bydlení se mají lépe zohledňovat rozdíly mezi jednotlivými okresy a mezi zranitelné domácnosti se rozšiřují také samoživitelé s dětmi do 15 let. Část těchto změn má začít platit už od října 2026.
Pro domácnosti s dětmi tak není důležité sledovat pouze samotný rodičovský příspěvek. Výsledný rodinný rozpočet mohou ovlivnit i pravidla superdávky pro samoživitele, náklady na bydlení, příjem celé domácnosti nebo pracovní aktivita rodičů.
Podpis prezidenta každopádně ukončil hlavní nejistotu kolem samotného navýšení rodičovského příspěvku. Od roku 2027 bude základní částka 400 000 korun, ale hranicí mezi starými a novými pravidly zůstává 1. leden 2027. Pro rodiče proto nebude rozhodovat pouze to, zda budou příspěvek v příštím roce pobírat, ale především kdy se jejich dítě narodilo.
MPSV, ČSSZ