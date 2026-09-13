Rodící žena spěchala do porodnice, cestu jí blokovali řidiči. Pomohli policistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rodící žena spěchala do porodnice, cestu jí blokovali řidiči. Pomohli policisté
Na domě v Chaberské ulici v pražských Kobylisích nově připomíná pamětní deska život a válečné hrdinství...
V Klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí by mohl vzniknout zoopark. Radnice Prahy 9 už...
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Sparta zvládla domácí utkání s Jabloncem a po dvou ligových porážkách si připsala důležité tři body. Na...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →