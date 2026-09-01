Rodiče nevědomky ohrožují své děti na internetu. Nový nástroj jim má otevřít oči

Začátek školního roku patří k obdobím, kdy rodiče nejmasivněji zaplavují sociální sítě fotkami svých potomků. Právě tehdy se naplno projevuje fenomén zvaný sharenting, tedy sdílení fotek, videí a osobních informací o dětech online, aniž by si rodiče uvědomovali možné následky. Data Nadace Vodafone ukazují, že 47 % rodičů takto sdílí záběry svých dětí, 51 % zveřejňuje informace umožňující dítě lokalizovat a 27 % dokonce nahrává nevhodné či nahé fotografie. Nejoblíbenějším obsahem jsou snímky z dovolených, které sdílí 66 % rodičů zapojených do průzkumu, a záznamy z rodinných oslav nebo dětských úspěchů, které zveřejňuje 56 % z nich. Tyto fotografie přitom rodiče vnímají jako zcela nevinné, ba hrdě je vystavují. Problém nastává ve chvíli, kdy se obsah šíří mimo původně zamýšlený okruh příjemců. Fotografie pak mohou sloužit jako materiál pro kyberšikanu, posměch nebo je mohou zneužít osoby se zlými úmysly, včetně predátorů. Výsledky průzkumu odhalují také zásadní mezeru v komunikaci mezi rodiči a dětmi. Jen 11 % rodičů se potomků vždy ptá na souhlas před zveřejněním fotky, zatímco čtvrtina se na souhlas neptá vůbec. Přitom děti tento fenomén nesou těžce. Více než polovina nezletilých se bojí, že jejich fotky budou zveřejněny, zneužity nebo upraveny pomocí umělé inteligence za účelem zesměšňování. Dívky se potýkají zejména s reputačními riziky a tlakem na vzhled, chlapci narážejí na posměch v online prostředí. Jako reakci na tuto situaci spustila Nadace Vodafone ve spolupráci s experty a Policií ČR digitální nástroj RODIcheck. Po nahrání až deseti fotografií platforma vyhodnotí potenciálně rizikový obsah a ke každému snímku přidá srozumitelný komentář vysvětlující, v čem může spočívat problém. Zajímavostí je, že samotný nástroj pomáhaly naprogramovat děti. „Co se zdá roztomilé rodičům, dětem tak často nepřipadá," vysvětluje Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone Česká republika, s tím, že cílem není soudit, ale pomoci rodičům podívat se na sdílení očima svých potomků. Psychologická výzkumnice Kateřina Lukavská z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že rodiče sdílejí fotografie z různých pohnutek, ať už jde o uchovávání vzpomínek, udržování kontaktů s rodinou nebo sebeprezentaci. Dospívající přitom hodnotí nejkritičtěji právě sdílení motivované tím posledním. Policie ČR projekt podporuje a poukazuje na konkrétní zkušenosti z praxe. „Setkáváme se s případy, kdy se fotografie dětí sdílené rodiči stanou podkladem pro kyberšikanu, vydírání nebo další formy zneužití," říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie ČR. Součástí kampaně je také krátký dokumentární film Zpráva pro rodiče režiséra Martina Pavola Repky, který měl premiéru na karlovarském filmovém festivalu. Snímek sleduje dvě skutečné rodiny a pohled jejich dětí na sdílení fotografií bez vědomí a souhlasu potomků. RODIcheck je dostupný na webu Digitální rodičovství.
Zdroj: autorský text / ČTK