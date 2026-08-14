Rod Stewart po operaci srdce zrušil všechny koncerty. Fanouškům poslal vzkaz, který mnohé zaskočil

Když publicista Roda Stewarta v polovině srpna 2026 potvrdil, že zpěvák prošel kardiologickým zákrokem a ruší aktuální blok turné „One Last Time“, většina reakcí se nesla v duchu obav o konec legendární kariéry. Jenže Stewart sám přidal osobní vzkaz, který překvapil svou klidnou, téměř věcnou energií. Žádné drama, žádné loučení. Čtyři stručné body: cítím se lépe, děkuji lékařům, mrzí mě to, těším se zpátky na pódium. Od člověka, kterému právě zavedli stent do věnčité tepny, nečekaně odzbrojující tón.
Co přesně se stalo a proč nejde o otevřenou operaci srdce
Oficiální prohlášení, které zveřejnila agentura
AP, mluví o koronární angioplastice se zavedením stentu. Jde o minimálně invazivní katetrizační výkon, při kterém lékař zavede tenkou hadičku zpravidla přes tepnu v zápěstí nebo třísle až k zúženému místu věnčité tepny a tam roztáhne kovovou výztuž. Podle britské NHS pacient po nekomplikovaném zákroku často odchází domů tentýž den nebo následující ráno.
To je zásadní rozdíl oproti otevřené operaci srdce, při které se rozřezává hrudní kost a pacient stráví na jednotce intenzivní péče dny. Stewartův tým přesto zdůraznil, že lékaři nařídili čtyřtýdenní rekonvalescenci, a právě proto padl celý aktuální úsek turné, ne jen jeden večer. Koncertní zátěž dvouhodinového vystoupení je něco jiného než chůze po bytě.
Čtyři věty, které zaskočily
Stewartův vzkaz fanouškům stojí za to rozebrat bod po bodu, protože každý z nich nese jinou informaci:
„Cítím se lépe a jsem na cestě k zotavení.“ Potvrzuje, že zákrok proběhl úspěšně a stav se stabilizoval. „Děkuji lékařům, sestrám a celému personálu.“ Standardní zdvořilost, ale i signál, že péče byla intenzivní. „Mrzí mě, že tyto koncerty zmešká a že fanoušky zklame.“ Omluva, nikoli rozlučka. „Těším se, až budu znovu na pódiu a zase si to s vámi užiju.“ Klíčová věta. Mluví o návratu, ne o konci.
Část reakcí překvapil právě ten kontrast: kardiologický zákrok na jedné straně, téměř rutinní optimismus na druhé. Žádná existenciální úvaha, žádné „možná naposledy“. Stewart komunikoval, jako by řešil odloženou schůzku, ne stent v srdci.
Konec kariéry? Stewart to slovo nezná
Název turné „One Last Time“ přirozeně svádí k závěru, že každý zdravotní výpadek může být tím posledním. Jenže Stewart sám už v rozhovoru pro AP v únoru 2024 řekl doslova, že slovo „odchod do důchodu“ není v jeho slovníku. Později upřesnil, že plánuje skončit s velkými světovými turné, ale ne s vystupováním jako takovým.
A jeho management to potvrzuje činy, ne jen slovy. Ještě v březnu 2026 Caesars Entertainment oznámil šest dalších termínů „The Encore Shows“ v Las Vegas. Červnové koncerty v amfiteátru Red Rocks, zrušené kvůli zánětu hlasivek, tým nepohřbil, přesunul je na září 2027. Stewartův tábor evidentně neoperuje v režimu loučení, ale v režimu dlouhodobého plánování s průběžnými zdravotními pauzami.
Co to znamená pro české fanoušky
Přímo nic. Český Ticketmaster k 13. srpnu 2026 neuvádí žádný nadcházející Stewartův koncert v České republice. Poslední pražský termín v O2 areně se datuje k červenci 2024. Ani na Slovensku se aktuální rušení netýká žádné potvrzené akce, ticketingová stopa na Bratislavu odkazuje ke staršímu přesunu z roku 2024.
Pro fanoušky, kteří si koupili vstupenky na americké termíny, platí režim podle konkrétního pořadatele. U zrušeného koncertu v Cincinnati Ticketmaster vrací peníze automaticky na původní platební metodu, aniž by bylo třeba cokoli dělat. U přesunutých termínů, jako jsou zmíněné Red Rocks, vstupenky zůstávají v platnosti pro nové datum. Univerzální centrální seznam dotčených akcí Stewartův tým zatím nezveřejnil, což je oproti tomu, jak podobné situace řeší třeba Billy Joel s přehledným výčtem na jedné stránce, znatelná mezera v komunikaci.
Stewart versus jeho vlastní historie
Stewartova zdravotní kartotéka je delší, než by si člověk u stále aktivního osmdesátníka tipnul. Kolem roku 2000 podstoupil zásah na štítné žláze, po kterém nemohl zpívat devět měsíců. V roce 2019 oznámil, že tajně absolvoval léčbu rakoviny prostaty, a řekl to až poté, co dostal potvrzení o vyléčení. Tentokrát je komunikace jiná: informace přišla okamžitě, uprostřed turné, bez čekání na výsledek.
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A právě v tom je možná nejsilnější signál. Stewart neschovává karty. Čtyřtýdenní pauza po koronárním stentu je ve srovnání s devítiměsíčním mlčením po štítné žláze nebo s utajenou onkologickou léčbou skoro průhledná. Buď se jeho přístup k veřejnosti změnil, nebo je tentokrát skutečně přesvědčený, že se vrátí brzy.
Datum návratu na pódium zatím nikdo nevyhlásil. Ale kdo zná Stewarta, ví, že ticho u něj nikdy netrvá dlouho.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Lukáš Jírovec