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Rockstar slibuje, že na GTA 7 nebudeme čekat dalších osm let. Studio má přes 4 700 lidí a plán, jak to stihnout

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Měsíc před vydáním GTA VI otevřelo Rockstar dveře studia novináři Jasonu Schreierovi. Poprvé řeklo, že příští velká hra nemá vznikat tak dlouho.
Herní pár z GTA 6

Herní pár z GTA 6

Zdroj: Rockstar Games
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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