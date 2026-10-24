Rockstar slibuje, že na GTA 7 nebudeme čekat dalších osm let. Studio má přes 4 700 lidí a plán, jak to stihnout

Dne 14. října 2026 vyšla rozsáhlá reportáž, v níž klíčoví představitelé Rockstar North vysvětlují, proč by se čekání na další hry studia nemuselo znovu protáhnout na osm a více let. Těchto „osm let“ se přitom nepočítá od GTA V, které vyšlo 17. září 2013, tedy před více než třinácti lety. Srovnávacím bodem je Red Dead Redemption 2 z 26. října 2018. Pokud GTA VI skutečně vyjde v plánovaném termínu 19. listopadu 2026, uplyne mezi oběma hrami osm let a necelý měsíc.
Právě takto dlouhou přestávku chce studio u dalších projektů zkrátit. Nejde o oznámení konkrétního data vydání GTA 7, jehož vývoj Rockstar oficiálně nepotvrdil, ale o snahu vybudovat technologické a organizační základy, které umožní pracovat na dalších hrách efektivněji. Klíčovou roli v tom má sehrát samotné GTA VI, respektive jeho engine, vývojářské nástroje a rozsáhlý tým, který podle uvedených údajů čítá 4 711 lidí ve dvanácti pobočkách po celém světě.
Engine jednou, hry vícekrát
Technický ředitel Phil Hooker v reportáži popisuje strategii pomocí jednoduché metafory: studio chce příště stavět „do šířky, ne do výšky“. Jinými slovy, při každém novém projektu nechce znovu začínat od základů, ale hodlá využít technologickou platformu vytvořenou pro GTA VI a postupně ji rozvíjet.
Umělecký ředitel Aaron Garbut dodává, že během vývoje šestého dílu se zásadně změnila řada technologických prvků, od vykreslovacího systému až po nástroje pro tvorbu nehratelných postav (NPC). Tyto systémy nyní tvoří základ, na kterém může studio dál stavět, místo aby je při každém projektu znovu vyvíjelo od začátku.
Nejde přitom o úplně nový přístup. Rockstar podobný model využil už na začátku tisíciletí. GTA III vyšlo 22. října 2001, Vice City následovalo 29. října 2002 a San Andreas dorazilo 26. října 2004. Tehdejší tisková zpráva společnosti Take-Two výslovně zmiňovala „extrémně efektivní produkční metodologii“. Všechny tři hry vycházely ze společného technologického základu a nástrojů, ale každá nabídla jiný svět, příběh i rozsah. Právě na podobném principu chce Rockstar podle popisované strategie stavět i v budoucnu.
Armáda 4 711 lidí
Druhým pilířem této strategie je kapacita studia. V době vydání Red Dead Redemption 2 mělo podle uvedených údajů 2 441 zaměstnanců. Nyní jich má být 4 711, tedy téměř dvojnásobek. Z toho 4 020 lidí pracuje přímo na vývoji a testování, zatímco zbývajících 691 se věnuje vydávání her a souvisejícím činnostem. Dvanáct poboček, od Edinburghu přes New York až po Bengalúru, navíc umožňuje rozdělit práci mezi týmy v různých časových pásmech.
Pro srovnání: skupina CD Projekt, která stojí za Zaklínačem a Cyberpunkem 2077, měla na konci roku 2025 celkem 807 zaměstnanců. Studio Remedy, známé díky hrám Control a Alan Wake, zaměstnávalo 387 lidí. Ubisoft měl jako globální vydavatel podle uvedených údajů 16 590 zaměstnanců, zároveň ale pracuje na desítkách značek a projektů. Rockstar tak představuje specifický případ: disponuje tisíci zaměstnanců a značnou část svých kapacit může soustředit na několik málo velkých projektů.
Samotný počet zaměstnanců samozřejmě rychlejší vývoj nezaručuje. Ve spojení s hotovým enginem a zavedenými pracovními postupy však umožňuje rozdělit práci mezi více specializovaných týmů. Ty mohou souběžně rozvíjet herní svět, příběh, postavy nebo online funkce, aniž by každá skupina musela čekat na dokončení práce ostatních.
Co to znamená pro české hráče
GTA VI má podle oznámeného plánu vyjít 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Na starších konzolích PlayStation 4 a Xbox One hra dostupná nebude. PC verze zatím nemá potvrzené datum vydání. Dosavadní historie Rockstaru naznačuje, že počítačoví hráči si možná budou muset počkat: GTA V dorazilo na PC až v dubnu 2015, přibližně rok a půl po konzolové premiéře, zatímco PC verze Red Dead Redemption 2 následovala zhruba rok po vydání na konzolích. Kdo chce hrát GTA VI hned při vydání, bude tedy potřebovat podporovanou konzoli.
České ceny uvedené na oficiálním PlayStation Storu činí 2 009 Kč za Standard Edition a 2 499 Kč za Ultimate Edition. Český Xbox Store uvádí stejné ceny a také možnost upgradu na Ultimate Edition za 490 Kč.
U fyzického vydání je potřeba ověřit konkrétní nabídku prodejce, protože obsah balení se může lišit. Stejně tak je vhodné sledovat oficiální informace o předběžném stažení hry, takzvaném preloadu. Uváděné datum 12. listopadu by mělo být považováno za potvrzené až po zveřejnění odpovídajících pokynů vydavatelem.
Slib, ne garance
Jennifer Kolbe, provozní šéfka Rockstaru, v téže reportáži odmítla virální odhad, podle kterého vývoj GTA VI stál v přepočtu přes 37 miliard korun. Skutečné náklady však nezveřejnila. Studio tedy poskytuje jen část informací o zákulisí vývoje a další podrobnosti si nechává pro sebe.
Stejně tak ani vyjádření o rychlejším vývoji budoucích her nepředstavuje závazný harmonogram s konkrétním datem vydání. Jde především o popis strategie: Rockstar má k dispozici technologický základ, rozsáhlý tým a zavedené pracovní postupy, které by mu mohly umožnit zkrátit dobu vývoje dalších projektů.
Zda se tento plán podaří naplnit, ukáže až některá z příštích her studia. Rockstar ale alespoň vysvětluje, proč by další čekání nemuselo být tak dlouhé jako v posledních letech. Nejde jen o obecné sliby, nýbrž o kombinaci technologií, pracovních postupů a rozsáhlého týmu. Ani ta však sama o sobě nezaručuje, že příští velká hra dorazí na trh výrazně dříve.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík