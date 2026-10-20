Rockerka Kamila vybírala partnera v Naked Attraction. Jeden z nahých nápadníků se na ni díval jako na svatý obrázek

Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2. díl, FOTO: distr. Óčko TV
Druhá řada seznamovací show Naked Attraction pokračuje tento týden dalším dílem, ve kterém si partnera vybírá pětačtyřicetiletá Kamila. Extravagantní rockerka má za sebou náročné období a překonanou závislost na alkoholu. Během výběru ve studiu zjišťovala, zda by muži byli ochotni podstoupit obřízku. Pánové navíc čelili informacím, které z jejich castingu vygenerovala umělá inteligence. Pětačtyřicetiletá rockerka s konkrétními požadavky
Po úvodním dílu, ve kterém masér
vybral zrzavou Taru, přichází do studia pětačtyřicetiletá Kamila. Extravagantní rockerka bojovala v minulosti se závislostí na alkoholu a překonala komplikace po operaci prsu. Dnes si chce užívat život naplno. Na nového partnera má striktní požadavky a hledá muže s vlastním bydlením. Pohozené špinavé ponožky v bytě jsou pro ni ve vztahu nepřijatelné. Lukáš z Berouna
Pravidelně chodí na mše a před spaním se třikrát modlí. Ke svému životnímu stylu v pořadu řekla:
„Radši zapařit nebo zasportovat než být v chladném kostele.“ Umělá inteligence proklepla soutěžící
Kamila patří mezi fanoušky sci-fi, čehož produkce využila při výběru nápadníků. S pomocí umělé inteligence a informací z castingu vznikly příběhy, které soutěžící představily z jiného úhlu. Kamila zjistila, který z kandidátů vydělal na bitcoinech, kdo se v mládí věnoval boxu a kdo měl podobně jako ona problémy s alkoholem.
Během vyřazování došlo na intimní témata. Kamila u mužů vítá obřízku. Moderátorka Monika se proto nahých nápadníků přímo zeptala, zda by tento zákrok byli ochotni kvůli rockerce podstoupit.
Výběr vítěze podle výrazu ve tváři
V závěrečné fázi pořadu se svlékla sama Kamila. Své tělo po všech zdravotních komplikacích zhodnotila s nadhledem.
„V plavkách dobrý,“ podotkla. Jeden z finálové dvojice mužů následně ocenil její tetování, druhý vyzdvihl její nevšednost.
Ve finále si Kamila vybrala muže, který ji zaujal svým výrazem.
„Rozhodla jsem se podle toho, že na mě koukal, jak na svatý obrázek,“ vysvětlila svou volbu v dílu. Zaskočený vítěz před schůzkou mimo nahou seznamku řekl: „Výhru jsem nečekal a na rande se moc těším, bude to pro mě poprvé.“
Druhý díl druhé řady vysílá v premiéře platforma prima+ v úterý 20. října. Na televizních obrazovkách ho uvede stanice Óčko TV ve čtvrtek večer.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, ATO).