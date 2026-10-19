Robot SmartBay přezouvá pneumatiky, aniž by povolil jediný šroub. V Česku by jeho leasing stál téměř tři platy mechanika

Společnost Automated Tire vyšla z utajení 12. května 2026 a rovnou s hotovým produktem. Stanice SmartBay vypadá jako obyčejný servisní box široký necelé čtyři metry. Místo mechanika v ní pracuje robotické rameno, které řídí kamery a strojové učení. Řidič zajede dovnitř, zvedák auto nadzvedne a o zbytek se postará stroj.
Kamera přečte DOT kód dřív, než rameno sáhne na pneumatiku
Výměna nezačíná hned. Stanice nejprve naskenuje všechna čtyři kola: kamery přečtou DOT kódy, zjistí hloubku dezénu a hledají praskliny nebo poškozené ráfky. Servis tak má stav pneumatik zdokumentovaný dřív, než na ně kdokoli sáhne.
Pak rameno přitlačí speciální nástroj k okraji ráfku a pneumatiku z něj sesadí podobně jako klasická zouvačka, jen kolo přitom zůstává přišroubované na autě. Novou pneumatiku nasadí stejnou cestou. Vyvažování, kterému firma říká RealForce, měří senzory vibrace celé sestavy, která se točí přímo na voze, včetně rotujících dílů v podběhu. Výkonný ředitel Andy Chalofsky tvrdí, že výsledek je přesnější než na běžné vyvažovačce, kde se kolo otáčí mimo auto. Nakonec systém pneumatiky nafoukne na předepsaný tlak a vystaví digitální report pro servis i zákazníka.
Při téže návštěvě se stanice podívá i na brzdy. Funkce BrakeWise ukáže brzdové komponenty bez sundání kola a další modul hledá poškození karoserie v okolí podběhů.
Tři stanice zvládne obsluhovat jediný technik s tabletem
Celý cyklus pro čtyři kola má podle výrobce trvat kolem 45 minut. Lidský tým potřebuje na kompletní servis zhruba 75 minut, protože kola sundává, přezouvá, vyvažuje a znovu montuje. Úspora půl hodiny na jednom autě je v sezónních frontách znát. Slibovaných 30 minut u optimalizovaných strojů je zatím jen výhled.
Bez lidí se stanice neobejde. Operátor kontroluje průběh, řeší výjimky a mluví se zákazníkem. Firma ale tvrdí, že jeden vyškolený člověk uhlídá až tři stanice najednou, takže místo tří mechaniků u pákových zouvaček stačí jeden.
Pro Spojené státy to má ekonomickou logiku. Kvalifikovaných techniků je tam málo, mzdy rostou a sezónní špičky vytvářejí fronty, které servisy nestíhají odbavit. SmartBay se nabízí jen na leasing za 4 900 dolarů měsíčně, což podle firmy zhruba odpovídá ceně jednoho zaměstnance amerického pneuservisu. Leasing výrobci zároveň nechává kontrolu nad softwarovými aktualizacemi a nad průběžným učením celé sítě strojů, do které stanice posílá data o každém voze, který jí projede.
Až 170 přezutí měsíčně jen na zaplacení leasingu
Při kurzu ČNB z 5. června 2026, tedy 20,759 Kč za dolar, vychází leasing na přibližně 101 700 Kč měsíčně. Průměrná nabízená hrubá mzda mechanika a opraváře motorových vozidel se podle dat MPSV pohybuje kolem 34 000 Kč. Leasing jedné stanice tedy stojí téměř tři platy mechanika, takže americký argument „stroj za cenu jednoho zaměstnance“ v Česku neobstojí.
Stejně nepříznivě to vychází z pohledu tržeb. Čeští pneuservisy si za kompletní přezutí a vyvážení sady kol účtují zhruba 600 až 1 500 Kč. Jen na leasing by tak servis potřeboval 68 až 170 zakázek měsíčně. K tomu ještě přistupují energie, údržba stroje a marže na pneumatikách. Malý lokální servis, který mimo sezónu odbaví pár aut denně, takový objem nemá odkud vzít.
Smysl by stanice mohla dávat jen velkému autorizovanému dealerovi nebo řetězci, který ji vytíží celý rok a zároveň marně shání sezónní pracovníky.
Co všechno firma o stanici tvrdí a co z toho zatím nikdo neověřil
Automatizace do autoservisů proniká hlavně přes diagnostiku a inspekci. UVeye provozuje kamerové inspekční systémy ve stovkách amerických dealerství a letos rozšířil program na více než 600 prodejců Subaru v USA. V Evropě uvedla Hella Gutmann plně digitální nástroj CSC-Tool PRO pro automatizovanou kalibraci asistenčních systémů. SmartBay jde o krok dál, protože s pneumatikou fyzicky manipuluje.
Stroj je v rané komerční fázi. Existuje, byl veřejně představen a má konkrétní obchodní model. Nezávislé testy spolehlivosti, veřejný seznam instalací ani data o chybovosti ale zatím nejsou k dispozici. Přesnější vyvážení i kompatibilita s většinou osobních aut proto zatím stojí jen na slovech výrobce.
Evropská verze zatím neexistuje ani na papíře. Automated Tire nepředstavila evropského distributora a o homologaci pro evropský trh se nezmínila. Na webu nabízí jen americké demo a program pro první zájemce.