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Robot SmartBay přezouvá pneumatiky, aniž by povolil jediný šroub. V Česku by jeho leasing stál téměř tři platy mechanika

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Bostonská firma Automated Tire ukázala stanici, ve které člověk jen dohlíží a robotické rameno vymění pneumatiky přímo na voze. Výrobce slibuje kratší čekání i kontrolu brzd. Nezávislé ověření jeho tvrzení zatím chybí.
Robot SmartBay přezouvá pneumatiky, aniž by povolil jediný šroub. V Česku by jeho leasing stál téměř tři platy mechanika

Robot SmartBay přezouvá pneumatiky, aniž by povolil jediný šroub. V Česku by jeho leasing stál téměř tři platy mechanika

Zdroj: Foto: The original uploader was Domitori at English Wikipedia. - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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