Roblox odhalil velké plány na příští léta. Hraní i tvorba her čekají velké změny

Novinky byly představeny během 12. ročníku Roblox Developers Conference, známé také jako RDC. Jednou z hlavních oznámených funkcí je projekt Roblox Everywhere, který má autorům umožnit vydávat jejich hry jako samostatné aplikace pro mobilní zařízení, počítače a herní konzole. Roblox přitom bude i nadále zajišťovat technologii a služby fungující na pozadí.
Doposud byly hry vytvořené v Robloxu úzce spojené přímo s Robloxem. Nový přístup by ale mohl autorům nabídnout větší volnost a umožnit jim oslovit hráče i mimo klasickou aplikaci. Pro tvůrce by tak mohlo jít o významnou proměnu, zejména pokud budou chtít své projekty prezentovat jako samostatné hry.
Roblox zároveň plánuje zpřístupnit hraní přímo prostřednictvím webového prohlížeče. Hráči by se měli moci připojit ke hře pomocí Chromu přímo ze stránky s informacemi o konkrétní hře, aniž by museli instalovat aplikaci Roblox. Uživatelé by také měli mít možnost sdílet odkazy, přes které se další lidé budou moci přihlásit a rovnou začít hrát.
Tato funkce by měla dorazit na konci roku 2026. Podpora dalších webových prohlížečů má následovat později.
Další výrazná novinka představuje možnost pokračovat ve hraní i při slabém nebo nestabilním internetovém připojení. Roblox chce zavést funkce, které hráčům umožní kombinovat online a offline hraní a pokračovat ve hře i v situaci, kdy připojení k internetu není ideální. Plné spuštění offline funkcí je plánováno na polovinu roku 2027, přičemž ještě předtím by mělo proběhnout období předběžného přístupu.
Roblox také pokračuje ve svých plánech na využití jazykových modelů při tvorbě her. Platforma rozšiřuje veřejnou alfa verzi funkce Build, která je dostupná přímo v aplikaci Roblox a umožňuje uživatelům vytvářet a publikovat hry pomocí jednoduchého textového zadání.
Funkce byla původně spuštěna na Novém Zélandu letos v červnu a nyní se možnost jejího testování rozšiřuje také do Srbska a Singapuru. Cílem Robloxu je zjevně výrazně zjednodušit tvorbu her a otevřít ji i lidem, kteří nemají zkušenosti s programováním nebo klasickými herními nástroji. Stačit by tak v budoucnu mohlo popsat, jakou hru chce uživatel vytvořit, a AI pomůže s její realizací.
Vedle novinek pro hráče a tvůrce se Roblox zaměřil také na finanční stránku celé platformy. Společnost představila plány na samostatnou službu Roblox Wallet určenou pro tvůrce ve Spojených státech, která by jim měla usnadnit správu jejich výdělků.
V roce 2027 by pak měla dorazit také brandová platební karta Roblox Card, díky které budou moci uživatelé utrácet peníze, které si prostřednictvím platformy vydělali.
Oznámené změny ukazují, že Roblox chce postupně překročit hranice své současné aplikace a stát se ještě otevřenější herní a vývojářskou platformou. Samostatné aplikace, hraní přes prohlížeč, offline režim a tvorba her pomocí jazykových modelů by mohly výrazně rozšířit možnosti jak pro hráče, tak pro samotné tvůrce.
Velká část novinek je ale zatím plánována až na konec roku 2026 a rok 2027. Přesto už nyní Roblox naznačuje směr, kterým se chce v budoucnu vydat - takže vlastně k jednodušší dostupnosti her, větší svobodě pro tvůrce a výraznějšímu využívání LLM při samotné tvorbě obsahu.