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Roblox odhalil velké plány na příští léta. Hraní i tvorba her čekají velké změny

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Roblox představil rozsáhlou sérii novinek, které v příštích letech výrazně změní způsob, jakým lidé tuto herní platformu používají. Uživatelé by správně měli získat možnost vytvářet samostatné hry pro další platformy, hrát přímo ve webovém prohlížeči bez instalace aplikace, využívat offline režim a dokonce vytvářet hry s pomocí jazykových modelů pouze prostřednictvím textového zadání.
Roblox odhalil velké plány na příští léta. Hraní i tvorba her čekají velké změny

Roblox odhalil velké plány na příští léta. Hraní i tvorba her čekají velké změny

Zdroj: Shutterstock
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