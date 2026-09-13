Robert Pattinson jako lovec predátorů předvádí životní výkon. V Benátkách sklidil 7minutové ovace, teď jeho krimi thriller míří do kin

Diváky
na filmovém festivalu v Benátkách zcela ohromil strhující výkon Roberta Pattinsona v roli moderátora show To Catch a Predator Chrise Hansena v krimi thrilleru Primetime. Snímek, který je celovečerním debutem režiséra Lance Oppenheima, si vysloužil sedmiminutový potlesk. Všichni okolo jásali a Pattinson v tu chvíli samou radostí políbil svou partnerku Suki Waterhouse.
ČTĚTE TAKÉ: Netflix vytahuje další trumf: Nové sportovní drama slibuje nebezpečnou chemii i vysekaná těla
Ve filmu, jenž v Benátkách bojuje
o Zlatého lva, hrají kromě Pattinsona také Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris a zpěvačka Phoebe Bridgers, která ve filmu debutuje coby herečka. Krimi thriller o legendární reality show To Catch a Predator, kterou v letech 2004 až 2007 vysílala americká televize NBC, ovšem skutečného Hansena příliš nenadchl.
K produkci se vyjádřil velmi kriticky a
uvedl, že se na tvůrčím procesu nepodílel a film vlastně ani neviděl. Pattinsonovo ztvárnění označil za příliš dramatické a zpochybnil motivy studia, které se rozhodlo dramatizovat vznik této úspěšné reality show. Hansen také zdůraznil, že film Primetime nevypráví doslovný příběh jeho kariéry a že s ním během natáčení nikdo nic nekonzultoval. Těžko říci, zda tyto výtky brát vážně, když novinář viděl jen trailer.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nejhorší český film letošního léta? Nezachránily ho ani Havlová s Holubovou, diváci hlásí absolutní fiasko
Jak se na roli moderátora, jenž pomocí volavek lovil pedofily, připravoval Pattinson?
„Sledoval jsem mnoho dílů té show, poslouchal každou epizodu Hansenova podcastu, každý rozhovor, který se mi podařilo najít,“ vysvětlil herec. „Ale už při prvním přečtení scénáře jsem věděl, že postava ve filmu bude konceptuální postavou založenou na veřejném obrazu Chrise Hansena, jak je zobrazován a vnímán ve všech médiích a v internetové kultuře – jakousi přetvořenou kolektivní představou.“ O čem je krimi thriller Primetime?
Snímek Primetime se soustředí na vznik americké
reality show To Catch a Predator, která se zaměřovala na odhalování a chytání potenciálních sexuálních predátorů, a navždy tak změnila tvář televizního vysílání. Zároveň je divákovi představen příběh jejího moderátora a novináře Chrise Hansena ( Robert Pattinson), kterého tento investigativní pořad proslavil. Foto: A24
„Během natáčení filmu Primetime jsem se rozhodl vytvořit jakýsi institucionální portrét show To Catch a Predator v době své největší slávy. Jak se tento pořad měnil s rostoucí popularitou? Jaký vliv měla práce na něm na lidi, kteří se na něm podíleli, na účinkující i producenty? Chtěl jsem zmapovat rozmanité ambice lidí, kteří v tomto aparátu působili: novinářského bojovníka za spravedlnost, bezohledného televizního producenta a naivního hollywoodského snílka, co se v okamžiku krize spojily. A líbila se mi představa, že se vrátím k mediální kultuře počátku 21. století, ještě předtím, než se zpravodajský prostor roztříštil, kdy místo v hlavním vysílacím čase znamenalo otázku života a smrti. Pro některé to tak skutečně bylo,“ řekl Oppenheim. První hodnocení a recenze
Na
Rotten Tomatoes má snímek Primetime skvělé hodnocení 90 %. Určitě se tedy vyplatí na něj jít do kina. Co o něm řekli filmoví kritici? „Pattinson od nás překvapivě vůbec nečeká, že bychom s tou postavou soucítili. Vlastně se zdá, že mu nevadí, když ji nenávidíme. Ale i tak je radost se na jeho herectví dívat. Jedná se totiž o dosud nejlepší výkon tohoto nejvíce fascinujícího herce své generace,“ napsal Nicholas Barber z BBC.
„Odvážný, nápaditý a s černým humorem – film Primetime je v mnohém jiný než byla má očekávání. A Roberta Pattinsona v roli lovce predátorů musíte vidět na vlastní oči, abyste opravdu pochopili, jak to celé může tak skvěle fungovat,“ doplnila Tori Brazier z Metra.
„Film, jehož obsah je natolik pikantní a jehož posedlost mediální archeologií je natolik vytrvalá, že mu lze snadno odpustit občasné přešlapy... V dnešní době byste jen těžko hledali poutavější celovečerní debut,“ uvedl Hugo Emmerzael z In Review Online.
Krimi thriller Primetime bude mít v českých kinech premiéru 3. prosince.
Zdroj: Variety, Rotten Tomatoes, ČSFD, Wikipedie, The Hollywood Reporter