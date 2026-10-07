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Římský císař Valerián se dostal do spárů perskému králi. Jeho ponížení nebralo konce

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Když perský král ve 3. století zajal římského císaře, nezabil ho, místo toho jej vystavil posměchu, který neskončil ani po smrti.
Římský císař Valerián se dostal do spárů perskému králi. Jeho ponížení nebralo konce

Římský císař Valerián se dostal do spárů perskému králi. Jeho ponížení nebralo konce

Zdroj: Marie-Lan Nguyen / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:00

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