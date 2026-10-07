Římský císař Valerián se dostal do spárů perskému králi. Jeho ponížení nebralo konce

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Římský císař Valerián se dostal do spárů perskému králi. Jeho ponížení nebralo koncePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když perský král ve 3. století zajal římského císaře, nezabil ho, místo toho jej vystavil posměchu, který neskončil ani po smrti.
Římský císař Valerián se dostal do spárů perskému králi. Jeho ponížení nebralo konceZdroj: Marie-Lan Nguyen / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 07.10.2026 05:00
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