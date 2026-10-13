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Římané budou padat jako hrušky. Nový Asterix a Obelix navazuje na animované klasiky

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Zatímco v hraných filmech se jeden z nejoblíbenějších francouzských exportů ocitl ve slepé uličce a poslední snímky bavily jen hodně nenáročné diváky, na animovaném poli si Asterix a Obelix i po přechodu do trojrozměrného kabátku většinou drží své nadprůměrné kvality. Bude to platit i v případě nového filmu Asterix a Obelix: Království Núbie?
Římané budou padat jako hrušky. Nový Asterix a Obelix navazuje na animované klasiky

Římané budou padat jako hrušky. Nový Asterix a Obelix navazuje na animované klasiky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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