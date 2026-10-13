Římané budou padat jako hrušky. Nový Asterix a Obelix navazuje na animované klasiky

Zatímco v hraných filmech se jeden z nejoblíbenějších francouzských exportů ocitl ve slepé uličce a poslední snímky bavily jen hodně nenáročné diváky, na animovaném poli si Asterix a Obelix i po přechodu do trojrozměrného kabátku většinou drží své nadprůměrné kvality. Bude to platit i v případě nového filmu Asterix a Obelix: Království Núbie?
Že umí legendární Galové z dílny spisovatele René Goscinnyho a výtvarníka Alberta Uderza stále rozdávat rány a u toho i správně pobavit, ukázali minulý rok na Netflixu v zatraceně povedeném seriálu Asterix a Obelix: Souboj náčelníků. Také solidní Sídliště bohů či Tajemství kouzelného lektvaru zvládli fanoušci minulou dekádu ocenit a franšíza ani po přechodu do moderní počítačové animace naštěstí neztratila nic ze své poetiky či osobitého humoru pro všechny generace. A zdá se, že těmito prvky by měl disponovat i blížící se výlet do Núbie.
Asterix a Obelix tentokrát budou čelit hodně nečekané šlamastyce – nezkrotní obyvatelé vesnice, která jako jediná vzdoruje tlaku Římanů, se totiž promění v malé děti. Do původního stavu je může dostat pouze vzácný lektvar ze semen baobabu, který se ale nachází až v daleké Núbii. Asterix s Obelixem se tedy vydávají na další výpravu, při níž se ale i malý hrdina promění v dítě. Většina práce tak tentokrát zůstává na Obelixovi, který je ale úplně paf z toho, že Afrika je plná pořádných divočáků v podobě slonů či nosorožců. Ztrápený druid Panoramix mezitím hlídá zbytek vesnice a Římané vyčkávají na ideální moment k útoku.
Nový plnohodnotný trailer jasně ukazuje, že zde je vše na svém místě. Animace pokračuje ve stylu předchozích snímků a respektuje prvky komiksové předlohy, oblíbení hrdinové si zanechávají své typické kouzlo a bláznivý humor sice místy až příliš cílí na dětského diváka, i přesto se zde najde řada povedených momentů i pro věčné nostalgiky.
Snímek režíruje animátor Alexandre Heboyan, který má za sebou prozatím jen nedoceněný francouzský titul Mune – Strážce měsíce, a je tedy samozřejmě otázkou, jak moc se dokáže přiblížit bláznivému humoru a stylu svých předchůdců. Zatím ale vše nasvědčuje tomu, že ani tentokrát by si animovaný Asterix s Obelixem nemuseli uříznout ostudu. Jejich nové dobrodružství najdete v kinech od 3. prosince.
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Zdroj: Bioscop