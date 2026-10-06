Říkali, že na kapitána nemá. Pastrňák rok poslouchal urážky, teď se zapsal do české hokejové historie

Deset dní před oficiálním oznámením seděl bostonský sportovní komentátor Mike Felger před kamerou pořadu Boston Sports Tonight a pronesl větu, která se okamžitě rozletěla po sociálních sítích: „David Pastrnak není žádný kapitán. Nemá na to.“ Podle Felgera by ho Bruins jmenovali jedině proto, aby se zbavili otravné debaty, jako menší ze dvou zel. Pastrňák na to nikdy veřejně nereagoval. Odpověděl jinak. Céčkem na dresu a stovkou bodů v sezoně, po které měl Boston podle většiny predikcí skončit na dně.
Osmnáct měsíců bez kapitána
Příběh začal 7. března 2025, kdy Florida Panthers oznámila trejd Brada Marchanda. V tu chvíli zůstal bostonský dres bez céčka. A zůstal prázdný překvapivě dlouho, celou sezonu 2025/26 odehrál Boston bez jediného jmenovaného kapitána. Nebyl v tom úplně sám; ve stejném ročníku hráli bez kapitána i San Jose a Vancouver. Jenže u klubu Original Six s tradicí sahající k Bobbymu Orrovi a Rayi Bourqueovi to rezonovalo jinak.
Generální manažer Don Sweeney odklad vysvětloval respektem ke klubové historii. Chtěl prý „udělat to správně“ a nechat lídry, aby se přirozeně projevili. Jakub Voráček to v podcastu NHL okomentoval bez diplomatických obálek: Pastrňák měl céčko dostat dřív a čekání bylo zbytečné.
Sezona, která umlčela pochybovače
Zatímco vedení Bostonu pozorovalo a vyhodnocovalo, Pastrňák mluvil výkony. V 77 zápasech nasbíral 100 bodů, z toho 71 asistencí, což bylo kariérní maximum. Mezi 7. a 28. březnem 2026 držel dvanáctizápasovou bodovou šňůru s dvaceti body, která Bruins vtáhla do play-off pozic. Bilance týmu 45-27-10 stačila na první divokou kartu Východní konference.
Před sezonou přitom řada analytiků řadila Boston mezi kandidáty na poslední příčky. Sám klub po vyřazení v prvním kole play-off přiznal, že „spoustě lidí zavřel ústa“. Pastrňák nebyl jediným důvodem obratu, pomohl návrat Jeremyho Swaymana do formy i produktivní druhá lajna Zacha, Mittelstadta a Arvidssona, ale byl tím nejviditelnějším.
Jiný lídr, jiná éra
Srovnání s Marchandem se nabízí a leccos vypovídá. Když Bruins v září 2023 šili céčko na Marchandův dres, tisková zpráva mluvila o soutěživé povaze, houževnatosti a srdci. Marchand sám zdůrazňoval vášeň a emoce. Pastrňák je jiný archetyp. Trenér Marco Sturm po jmenování popsal jeho styl jednoduše: pozitivita, úsměv, otevřené ucho pro každého. Žádné řvaní v kabině, žádné divadlo na střídačce.
A právě v tom podle nás spočívá klíčový posun. Boston si Pastrňáka nevybral navzdory tomu, že není „další Bergeron nebo Chára“. Vybral si ho proto, že nová éra po odchodu tří ikon potřebuje jiný typ vedení. Sám Pastrňák po jmenování řekl, že neplánuje měnit sám sebe ani model skupinového vedení s Charliem McAvoyem. Céčko podle něj jen formalizuje hierarchii, která už existovala.
Šestý Čech v elitním klubu
Historický rozměr je nesporný. Redakce VIPŽivot připomíná, že před Pastrňákem nosili stálé kapitánské céčko v NHL jen Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Robert Holík, Milan Hejduk a Radko Gudas. Pastrňák je šestý, a první, kdo ho dostal právě v Bostonu. Podle Bostonu je navíc teprve druhým evropským rodákem s céčkem v dějinách Bruins po Zdenu Chárovi. V klubu, kde se historie měří na desetiletí a kapitánská linie čítá pouhých 28 jmen, to není formalita.
Česká média i hokejová komunita jmenování přijaly jako historický milník. Kritika, pokud zaznívala, mířila na Boston a jeho průtahy, ne na Pastrňáka samotného.
Když se 30. září 2026 rozsvítily reflektory v TD Garden a hlasatel přečetl jeho jméno s přídomkem „captain“, tribuny odpověděly ovací. Mike Felger měl deset dní starý výrok. Pastrňák měl céčko, smlouvu do roku 2031 a místo v české hokejové historii.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová