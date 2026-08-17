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Říjnové volby mohou do opozice přinést velkou rošádu. Lídři, kteří se neosvědčí, by se měli vyměnit, dokud je čas

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Česká opozice si zvykla prohrávat a tvářit se, že jde o strategii. Říjen jí sebere poslední alibi.
Říjnové volby mohou do opozice přinést velkou rošádu. Lídři, kteří se neosvědčí, by se měli vyměnit, dokud je čas

Říjnové volby mohou do opozice přinést velkou rošádu. Lídři, kteří se neosvědčí, by se měli vyměnit, dokud je čas

Zdroj: Občanská demokratická strana/ Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kontext24

Kontext24.cz přináší publicistické články, komentáře a analýzy zaměřené na domácí i zahraniční politiku, ekonomiku a společenské události. Nezaměřuje se pouze na samotné zprávy, ale především na jejich širší souvislosti, dopady a možné scénáře dalšího vývoje.Vedle aktuálních témat se věnuje také...

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