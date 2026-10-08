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Říjnové novoluní zamíchá vztahy: Šanci na osudovou lásku mají nejen Berani

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Říjnové novoluní je za dveřmi. Tentokrát je ovlivněné transformativní energií Vah, která má dle astrologie moc proměnit naše vztahy. Kdo má největší šanci na lásku a jak novoluní vypadá z pohledu astrologie a numerologie?
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Magnific (vygenerováno pomocí AI)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aurazine

Magazín přináší články zaměřené na mystiku, spiritualitu a témata, která přesahují běžné vnímání reality. Věnuje se výkladům, znamením, energiím i různým podobám intuice a vhledu do budoucnosti. Čtenáři zde najdou texty o věštění, osobním rozvoji, symbolice i fenoménech, které propojují vnitřní...

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