Říjnové novoluní zamíchá vztahy: Šanci na osudovou lásku mají nejen Berani

Říjnové novoluní 2026 transformuje vztahy
Blíží se další novoluní, které nastane v magické datum 10. 10. 2026. Nejprve se na něj podíváme optikou astrologie a posléze i numerologie. Dle hvězd je to klíčová událost pro vztahy, která je schopna je transformovat. Jen připomínám, že se nebavíme jen o vztazích milostných, ale i třeba obchodních či přátelských. Do těchto sfér může energie Vah prostupovat.
Váhy přejí tomu, abychom ve vztazích našli nové způsoby komunikace, překopali zastaralou vztahovou dynamiku nebo k sobě znovu našli cestu. Prakticky se tak může dít to, že si dva lidé ve vztazích vymění role, někteří se znovu dají dohromady nebo najdou způsob, jak se spolu domluvit bez hádek.
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Luna přeje seznamování
Pokud právě hledáte životního partnera nebo třeba pouhý flirt, zbystřete. Říjnové novoluní by mohlo být vaší šancí potkat osudovou lásku. Zejména to platí pro ty, kteří mají nejdůležitější části horoskopu (zejména sluneční znamení a ascendent) v tzv. kardinálních znameních. Řadí se sem:
V astrologii si je spojujeme s iniciativou, akcí, elánem. Pokud jste narozeni v jednom z těchto znamení, lze očekávat, že se vaše vztahy budou měnit výrazněji. Jak už bylo zmíněno, jednak je zde zvýšená šance na nalezení spřízněné duše, proto buďte otevření a přátelští. Rovněž váš současný vztah může zažít transformaci nebo můžete v partnerství zažít něco, co jste dosud nepoznali.
Co dělat dle hvězd o říjnovém novoluní?
- Váhy mají rády spravedlnost a pravdu. Proto nelžete, jednejte na rovinu, nepřetvařujte se a nesnažte se prezentovat jako jiný člověk.
- Mějte srdce otevřené a neuzavírejte se před světem.
- Pokud se s někým chcete usmířit, dle hvězd nadešel ten pravý čas.
- Váhy přejí i harmonii, pokud je mezi vámi a partnerem nerovnováha, například mezi množstvím povinností nebo tím, jak se jeden pro druhého obětuje, mohla by to být šance na nový a lepší začátek.
- Energie Vah může být i chaotická, proto si na důležitá rozhodnutí ve vztazích dejte dostatek času a reagujte až po důkladném vyhodnocení situace a zvážení různých úhlů pohledu.
Měsíc je v opozici se Saturnem a v sextilu s Jupiterem
Ještě je tu jeden poslední zajímavý astrologický aspekt, který chci zmínit, než se na novoluní podíváme z hlediska numerologie – a to je opozice s planetou Saturn a sextil s Jupiterem. Toto postavení si žádá, abyste během novoluní zvládli návaly emocí, které se mohou objevit. Nejednejte unáhleně, snažte se potlačit negativní pocity.
Přistupujte ke vztahům dospěle a vyrovnaně. Dětinské chování či výbuchy vzteku by vás mohly o říjnovém novoluní uvrhnout do chaosu, a mít špatný vliv na vaše partnerství. Rovněž tato kombinace chce, aby byly ve vztazích nastaveny pevné hranice a uzavřeny dohody, které pomohou partnerům ke společnému růstu. Velmi důležití budou lidé, kteří o říjnovém novoluní vstoupí do vašeho života, mohou to být nejen potenciální romantičtí partneři, ale i někdo, kdo vás inspiruje nebo navede na novou životní cestu. Proto komunikujte a naslouchejte jim.
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Říjnové novoluní z pohledu numerologie
Jako někdo, kdo se ezoterikou dlouhodobě zabývá, se ráda na věci dívám z různých úhlů pohledu, a tak do dnešního astrologického tématu „přimíchám“ i špetku numerologie. Vidíme, že se odehrává v magickém datu, kde září dvě 10. Toto číslo už někteří renesanční filozofové považovali za „dokonalé“. Desítku viděli jako symbol životní cesty, kdy se začíná od jedničky a končí nulou. Není náhodou, že v tarotu se pojí s Kolem štěstí, což je spojeno s nevyhnutelnými změnami, které život přináší. V tomto případě už víme, že se to týká změn vztahových. Desítka stejně jako novoluní přeje novým začátkům a transformaci.
Pak tu máme celkový součet dne: 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 6 = 12 (1 + 2 = 3)
Vychází nám trojka, která je o kreativitě a komunikaci. To nám znovu potvrzuje, že tato energie přeje tomu, abyste vztah hned nezahazovali, pokud nejste spokojení, ale hledali i třeba neotřelá řešení, jak z toho ven. Klíčem k tomu je mluvit spolu a nedusit pocity v sobě.
Moonomens, Russh, Numerologist