Říjnové novinky na Disney+: Marvel uvede seriál VisionQuest, dorazí i American Horror Story a dokument o Oasis

Říjen na streamovací platformě Disney+ přinese závěr televizní trilogie od Marvelu se seriálem VisionQuest. Fanoušci britské hudby se dočkají dokumentu o návratu kapely Oasis s prvními společnými rozhovory bratrů Gallagherových po více než dvaceti letech. V nabídce se objeví také třináctá řada American Horror Story a halloweenské speciály.
Závěr marvelovské trilogie se seriálem VisionQuest
V polovině měsíce, konkrétně 14. října, uvede Disney+ původní seriál VisionQuest. Příběh navazuje na události seriálů WandaVision z roku 2021 a Agatha All Along, který měl premiéru v roce 2024.
Hlavní roli si zopakuje Paul Bettany. Jeho postava Visiona se po reaktivaci ukrývá před lidmi, kteří by ho chtěli využít jako zbraň. V ústraní konzultuje svou existenci s umělými inteligencemi, mezi kterými nechybí J.A.R.V.I.S. ani Ultron. V hereckém obsazení seriálu figuruje také James Spader.
Klidný život hlavního hrdiny skončí vypsáním odměny na jeho hlavu. Na útěku ho doprovází záhadný Thomas Shepard v podání Ruaridha Mollicy. U něj existuje možnost, že jde o reinkarnaci Visionova syna. Mezi výkonnými producenty novinky figuruje kromě šéfa Marvelu Kevina Feigeho přímo i Paul Bettany.
První společný rozhovor bratrů Gallagherových
Hudební událostí je premiéra dokumentu Oasis: Don’t Look Back In Anger. Snímek režiséra Stevena Knighta vstoupí do nabídky 9. října.
Film sleduje návrat Liama a Noela Gallagherových a přípravy na jejich společné turné Oasis Live ’25 z roku 2025. Tvůrci slibují pohled do zákulisí očima kapely i fanoušků z celého světa.
Největším lákadlem pro diváky jsou vůbec první společné rozhovory obou bratrů po více než dvou dekádách.
Třináctá série American Horror Story
Hned první říjnový den odstartuje třemi premiérovými díly třináctá řada antologie American Horror Story s názvem AHS: 13. Do seriálu se vrací několik herců ve svých dřívějších rolích. Nová série odkazuje na historii celého projektu, včetně řad Murder House, Coven nebo Hotel.
Platforma zařadí do vysílání i další tituly s tematikou Halloweenu. Od 2. října nabídne rovnou všechny díly původního seriálu Coven Academy. K dispozici budou i halloweenské speciály animovaných Griffinových nebo dětského pořadu Spidey a Avengers. Oba vyjdou 5. října.
Příznivci dokumentů si mohou 7. října pustit projekt Klaunské šílenství.
Návrat známých lékařů i reality show
Od 1. října mohou diváci sledovat druhou řadu komediálního seriálu Scrubs: Doktůrci. Hlavní hrdinové J.D., Turk a Elliot působí v nemocnici Sacred Heart už jako zkušení lékaři. Předávají své poznatky nové generaci doktorů a sami čelí výzvám nemocničního života. Nové díly budou vycházet každý čtvrtek.
Ve stejný den odstartuje také osmá série reality show The Kardashians.
Přírodní krásy přiblíží dokumentární série Afrika: Domov divoké přírody od National Geographic. Všechny epizody zaměřené na pouště, savany i neprobádané ekosystémy afrického kontinentu vyjdou 3. října.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Disney+).