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Říjen začal nezvykle teple. Podle pranostiky to nevěstí nic dobrého

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Dennívýzva
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Začátek října přinesl do Česka slunečné a na toto období velmi teplé počasí. Odpolední teploty budou ještě několik dní překračovat 20 stupňů, ve druhé polovině týdne se ale situace výrazně změní. Staré pranostiky spojují teplý říjen s tuhou zimou, dlouhodobá meteorologická data však ukazují, že tak jednoduchá souvislost neplatí. Teplé počasí bude v Česku pokračovat především v první polovině týdne. V úterý 6. října se po rozpuštění ranních mlh očekává převážně jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty kolem 19 až 24 °C. Velmi podobná má být také středa, kdy se maxima budou většinou pohybovat mezi 18 a 23 °C. Chladná přitom mohou zůstávat rána, zejména v údolích se teploty mohou dostávat jen několik stupňů nad nulu a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Současné počasí tak odpovídá typickému babímu létu, kdy se během jediného dne výrazně střídají nízké ranní a vysoké odpolední teploty. Ve čtvrtek přijde výrazná změna Současný ráz počasí ale dlouho nevydrží. Ve čtvrtek 8. října má přes Českou republiku postupovat studená fronta, s níž začne přibývat oblačnosti i srážek. Za ní se do střední Evropy dostane chladnější a vlhčí vzduch. V pátek už se očekávají denní teploty jen přibližně mezi 11 a 16 °C a podobně podzimní charakter má mít také víkend. Na horách se mohou při přeháňkách objevit i sněhové vločky. Rozdíl proti první polovině týdne tak může během několika dnů dosáhnout téměř deseti stupňů. Staré pranostiky předpovídají tuhou zimu Právě teplý říjen byl v minulosti považován za jeden ze signálů, podle kterých se lidé snažili odhadnout průběh následující zimy. Dochovaly se například pranostiky „Teplý říjen – studený listopad“ nebo „Teplý říjen – studený únor“. Tuhou zimu mělo podle lidových pozorování naznačovat také dlouho neopadané listí, zatímco říjnové mlhy měly věštit dostatek zimního sněhu. Tyto výroky vznikaly především na základě dlouhodobého pozorování přírody a počasí v době, kdy nebyly k dispozici dnešní meteorologické modely. Teplý říjen ale studenou zimu nezaručuje Meteorologická měření podobně jednoduchou vazbu nepotvrzují. Odborné materiály ČHMÚ při hodnocení souvislostí mezi teplotami jednotlivých měsíců uvádějí, že na podzim už jsou tyto vztahy slabé a známá pranostika „Teplý říjen – studený listopad“ se statisticky nepotvrdila. Ani současné dlouhodobé předpovědi proto neurčují počasí na několik měsíců dopředu podle jediného teplého období. Měsíční výhledy pracují s pravděpodobností a porovnávají celé týdny či delší období s dlouhodobým normálem, nikoli s jednoduchou závislostí typu teplý říjen rovná se mrazivá zima. Nedávná minulost ukázala pravý opak Dobře je to vidět i na roce 2023. Tehdejší říjen patřil v Česku k vůbec nejteplejším od začátku souvislé řady v roce 1961. Průměrná teplota dosáhla 11,1 °C a byla o 2,9 °C vyšší než normál z let 1991 až 2020. Následující zima 2023/2024 však nebyla mimořádně studená. Naopak se s průměrnou teplotou 2,4 °C zařadila jako druhá nejteplejší zima v Česku od sezony 1961/1962. Teplý začátek letošního října tedy zatím vypovídá především o aktuálním babím létě. Jaká bude celá zima 2026/2027, z několika říjnových dnů spolehlivě určit nelze.
Říjen začal nezvykle teple. Podle pranostiky to nevěstí nic dobrého

Říjen začal nezvykle teple. Podle pranostiky to nevěstí nic dobrého

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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