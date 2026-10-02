Říjen v kinech: Filmová adaptace mrazivého thrilleru, nesmrtelná klasika Jane Austen, kultovní podívaná v Paříži i horor od mistrů

Pravda, nebo lež
Hned první říjnový den by měli zpozornět všichni milovníci knih Colleen Hoover a také ti, kteří mají rádi mysteriózní thrillery. Do kin totiž konečně vtrhne dlouho očekávaný snímek
podle stejnojmenné knihy oblíbené americké autorky. Pravda, nebo lež
Před kamerou rozjedou nebezpečnou hru na pravdu a lež Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett. Děj se točí kolem slavné a úspěšné spisovatelky Verity Crawford a začínající autorky Lowen Ashleigh. Právě Lowen totiž dostane nabídku dokončit Verityiny knihy jako anonymní autorka, a proto se dočasně přestěhuje na odlehlé rodinné sídlo Crawfordových. Jenže brzy po svém příjezdu zjistí, že se kolem ní děje něco zvláštního a že se stala součástí nebezpečné hry. Když během svého pobytu narazí na rukopis, který vypadá jako Verityiny tajné autobiografické zápisky, které jsou velice děsivé, postupně přestává rozeznávat hranici mezi tím, co je skutečnost a co jen dobře promyšlená hra.
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Jak to celé dopadne? To v českých kinech zjistíte již 1. října 2026.
Tango pro 3
Ani v říjnu nebude v kinech nouze o českou tvorbu. Romantickou podívanou zasazenou do tanečního prostředí si budete moci vychutnat ve snímku
. V něm se protnou cesty Julie (Kristýna Boková) a Kristiána (Ján Koleník) v populární taneční show. Tango pro 3
Sympatická grafička Julie bere taneční soutěž jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se nevzdává, ačkoliv se jí právě rozpadl život. Charismatický tanečník Kristián se zase touží vrátit na vrchol a zachránit svou kariéru. Přestože mají oba odlišnou motivaci, cíl mají stejný.
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Zda se jim podaří uspět, se dozvíte v českých kinech od 1. října 2026.
Milovník, ne bojovník
Po premiéře na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, z něhož si odnesl Hlavní cenu soutěže Proxima a získal mimořádně silné ohlasy publika i filmových odborníků, míří do českých kin film
. Milovník, ne bojovník
Tento celovečerní debut mladé slovenské filmařky Martiny Buchelové vypráví příběh Andreje. Jeho plán je snadný: nedělat blbosti, nikam nechodit a trávit čas s babičkou. Jenže to se změní poté, co nad sklenkou Fanty potká Míšu.
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„Chtěli jsme vyprávět příběh o mladých lidech, kteří nejsou připraveni na všechen chaos a nejistotu současného světa, ale přesto se v něm snaží najít smysl a lásku. Žijeme v době, kdy si nemůžeme být jistí téměř ničím. Přesto mladí lidé stále hledají upřímnost, smysl věcí a pocit, že na něčem skutečně záleží,“ uvedla o svém filmu režisérka.
Citlivý a originální snímek
Milovník, ne bojovník, ve kterém se hlavních rolí ujali Adam Kubala a Michaela Kostková, vstoupí do českých kin 8. října 2026. Rozum a cit
V říjnu se v českých kinech objeví také další filmová adaptace nesmrtelné klasiky. Na plátně znovu ožije příběh podle knižní předlohy od Jane Austen.
Rozum a cit vypráví příběh dvou sester, které jsou mladé, krásné a slušně zaopatřené a ke štěstí jim chybí již pouze láska. Jenže jejich vyhlídky se razantně zhorší po smrti otce, kdy se z pohodlí rodinného sídla musejí společně s matkou odstěhovat do skromnějších podmínek. Obě sestry jsou navíc v přístupu k lásce odlišné. Jedna volí hlavu, druhá srdce. Zda jim životní štěstí zaručí rozum nebo cit, to budou muset zjistit samy.
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Nové adaptace klasiky
Rozum a cit se ujalo studio Working Title, které již v minulosti zfilmovalo další populární knihy Jane Austen: Emmu a Pýchu a předsudek. Patříte-li k milovníkům klasické literatury, nenechte si snímek ujít v českých kinech od 22. října 2026. Neskutečná máma
Na své si v říjnové nabídce přijdou i milovníci hororů, a zejména „lekaček”. Do kin totiž vstoupí horor
, o němž jeho režisér Rob Savage prohlásil, že jich obsahuje přibližně padesát. Na tvorbě snímku se podíleli také režisér a producent James Wan a studio Blumhouse. Neskutečná máma
Příběh snímku
Neskutečná máma se točí kolem bezstarostné osmileté Bely, která vyrůstá v harmonické rodině a podobně jako mnoho dětí jejího věku, i ona má svého imaginárního přítele, který jí pomáhá překonávat samotu. Jenže v jejím případě má podobu její vlastní matky a nechová se jako milující bytost. Naopak. Každá interakce nahání Bele husí kůži. A co je horší, tato bytost ani zdaleka není tak imaginární, jak by si Bela a její rodiče přáli.
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„Jessica je velká hororová fanynka, takže dokonale chápala, co od ní potřebujeme. Jí stačí říct, že má v dalším záběru zahrát roli Beliny mámy a přidat jen pět procent nejistoty, tak aby diváci jen lehce zapochybovali, na koho se dívají. A ona přesně to udělá na první dobrou,“ prohlásil režisér o oscarové herečce Jessice Chastain, která si zahrála dvojroli Beliny matky a zlověstné entity.
Děsuplný horor
Neskutečná máma vstoupí do českých kin 29. října 2026. Fantom opery
V říjnu se na plátnech kin objeví také kultovní příběh o posedlosti a osudové lásce
. Tato temná romantická podívaná zasazená do současné Paříže je vůbec první francouzskou filmovou adaptací slavného románu Gastona Lerouxe. Fantom opery
V moderním filmovém zpracování se do souboru pařížské Opéry Garnier přidá mladá tanečnice Anastasia, která během zkoušek údajně prokleté opery
Orfeus naváže vztah s tajemným klavíristou. S blížící se premiérou se v divadle začínají odehrávat nevysvětlitelné události a legenda o Fantomovi znovu ožívá. V hlavních rolích se objeví Deva Cassel, tedy dcera Moniky Bellucci a Vincenta Cassela, Julien de Saint Jean a Romain Duris.
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Fantom opery v režii Alexandra Castagnettiho cílí především na publikum young adult, fanoušky dark romance i generaci vyrůstající na Netflixu, BookToku a TikToku. Moderní prostředí doplňují motivy posedlosti, touhy a osudové lásky. Premiéry kultovního příběhu v moderním hávu se dočkáme 29. října 2026. Zdroje: ČSFD, tiskové materiály