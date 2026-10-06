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Řidička mercedesu si spletla plyn a brzdu, škoda je milion korun

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Dennívýzva
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K nehodě s astronomickou škodou došlo v pondělí 5. října po čtvrté hodině odpoledne na parkovišti u obchodního domu v Moravských Budějovicích.
Řidička mercedesu si spletla plyn a brzdu, škoda je milion korun

Řidička mercedesu si spletla plyn a brzdu, škoda je milion korun

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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