Řidiči vůbec netuší, že za jediný pohyb s mobilem mohou dostat 4 body a pokutu 3 500 Kč. Policie je na tuto výmluvu alergická

Mnozí motoristé si zákaz používání telefonu za volantem spojují především s vyřizováním hovorů nebo psaním zpráv. Právní úprava je však podstatně přísnější a vztahuje se také na situace, kdy řidič přístroj pouze drží. Podle zákona o silničním provozu nesmí během jízdy držet v ruce ani jiným způsobem telefon nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Rozhodující přitom není, zda právě telefonuje, čte zprávu nebo používá navigaci. Problém tak může nastat i při obyčejném přemístění mobilu ze sedadla do přihrádky. Samotná skutečnost, že řidič s nikým nekomunikoval, ho odpovědnosti za přestupek nezbavuje.
Policisté se s podobnými vysvětleními setkávají při silničních kontrolách opakovaně. Někteří řidiči argumentují tím, že telefon drželi jen několik sekund, zatímco jiní tvrdí, že si potřebovali ověřit správný směr cesty. Takové okolnosti ale samy o sobě neznamenají, že k porušení zákona nedošlo. Podstatné je, zda měl motorista zařízení během jízdy skutečně v ruce, nebo je držel jiným zakázaným způsobem. Přestupek navíc nemusí být zjištěn pouze při pohledu policisty do projíždějícího automobilu. Policie při kontrolách využívá také kamerové záznamy, které mohou zachytit samotné jednání řidiče.
Čtyři body a pokuta až deset tisíc korun
Postihy za držení mobilního telefonu se výrazně zpřísnily od ledna 2024, kdy začal platit upravený bodový systém. Za přestupek dnes řidiči hrozí pokuta od 2 500 do 3 500 korun, pokud je vyřešen přímo na místě. Jestliže se případ dostane do správního řízení, může finanční sankce dosáhnout 4 000 až 10 000 korun. Současně se za prokázaný přestupek zaznamenávají čtyři body do registru řidičů. To představuje třetinu dvanáctibodové hranice, při jejímž dosažení motorista pozbývá řidičské oprávnění. Samotné držení telefonu nicméně neznamená automatický zákaz řízení, pokud nejde o další související porušení předpisů.
Navigace v držáku je povolená, pozornost ale musí zůstat na silnici
Používání mobilního telefonu jako navigace samo o sobě zakázané není. Řidič může sledovat trasu na displeji zařízení umístěného v pevném držáku, aniž by telefon musel brát do ruky. Ani takové řešení však neznamená, že se může během jízdy dlouze věnovat nastavování trasy nebo vyhledávání adres. Zákon totiž motoristům ukládá také obecnou povinnost plně se věnovat řízení a sledovat situaci na silnici. Rozdíl je proto mezi krátkým pohledem na navigační pokyny a činností, při které řidič na několik sekund přestane sledovat provoz. Pokud potřebuje trasu výrazně změnit, nejbezpečnějším postupem je zastavit na vhodném místě a úpravy provést až poté.
Nepozornost způsobuje tisíce nehod ročně
Nebezpečí používání telefonu nespočívá pouze v tom, že motorista na chvíli pustí volant jednou rukou. Závažnější může být skutečnost, že současně přesune svůj zrak a pozornost od dopravní situace k obrazovce. Při rychlosti 90 kilometrů za hodinu automobil za pouhé tři sekundy ujede 75 metrů. Na dálnici při rychlosti 130 kilometrů za hodinu se za stejnou dobu posune přibližně o 108 metrů. Řidič tak může přehlédnout prudce brzdící vozidlo, chodce nebo jinou nečekanou překážku. Závažnost nepozornosti potvrzují také dlouhodobé dopravní statistiky, podle nichž je každoročně spojena s více než 16 tisíci nehodami na českých silnicích. Ne všechny souvisejí přímo s mobilními telefony, jejich používání však představuje jednu z činností, které mohou pozornost za volantem výrazně narušovat.
Bezpečné zastavení může ušetřit tisíce korun
Řidiči by si proto měli ještě před odjezdem nastavit navigaci, připravit hudbu a telefon umístit tak, aby jej během jízdy nemuseli přemisťovat. Příchozí zprávy a oznámení lze dočasně ztlumit prostřednictvím režimu Nerušit. Pro telefonování je možné využít také handsfree, pokud motorista přístroj nedrží a zůstává plně soustředěný na provoz. Opatrnost je namístě i při čekání na semaforu nebo v koloně, kdy může být hranice mezi zastavením a pokračováním v jízdě otázkou okamžiku. Samotná krátká přestávka v pohybu vozidla není důvodem k tomu, aby řidič přestal sledovat okolní dopravu. Potřebuje-li mobil vzít do ruky, měl by nejprve bezpečně zastavit mimo probíhající provoz.
zdroje: autorský text, rozhovor, vlastní dotazování