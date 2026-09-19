Řidiči se od nového roku dočkají výrazné změny. Dálniční známky budou zlevňovat

Řidiči v současnosti zaplatí za roční elektronickou dálniční známku 2 570 korun. Třicetidenní stojí 480 korun, desetidenní 300 korun a jednodenní 230 korun. Právě tyto částky by podle projednávané novely měly platit také v roce 2027. Nešlo by tedy o klasické zlevnění, při kterém by motoristé za známku zaplatili méně než letos. Úspora vznikne proti ceně, na kterou by se známka dostala při pokračování současného způsobu automatické valorizace. U roční známky se během projednávání ve Sněmovně hovořilo přibližně o zvýšení o 120 korun, tedy na zhruba 2 690 korun.
Automatická valorizace se do cen dálničních známek promítá od roku 2025. Výpočet zohledňuje vývoj spotřebitelských cen a také změnu délky české dálniční sítě. Díky tomu se jednotlivé sazby mohou každoročně měnit, aniž by bylo nutné pokaždé samostatně měnit zákon. Právě podle tohoto systému roční známka od ledna 2026 zdražila o 130 korun na současných 2 570 korun. Předtím se její cena zvýšila také v roce 2025.
Automatické zdražování má skončit
Navrhovaná změna zákona o pozemních komunikacích má tento mechanismus zrušit. Cena známek by se potom automaticky neposouvala podle inflace a přírůstku dálniční sítě. Pokud by stát chtěl v dalších letech částky zvýšit, musel by změnu řešit legislativní cestou. Pro motoristy by tak schválení návrhu znamenalo především to, že se současný ceník minimálně pro rok 2027 nezmění. Ministerstvo dopravy počítá s účinností nové úpravy od 1. ledna 2027.
Změnu ale zatím nelze považovat za definitivní. Poslanecká sněmovna novelu projednala 10. září ve druhém čtení a návrh ještě musí projít dalším legislativním procesem. Třetí čtení je možné po uplynutí zákonné lhůty a tisk je zařazen mezi návrhy pro schůzi začínající 22. září. Teprve podle výsledku dalšího projednávání bude jasné, zda skutečně dojde ke zrušení valorizace a ceny dálničních známek zůstanou v roce 2027 na letošní úrovni.
Změnit se může také jednodenní známka
Součástí projednávaných změn je také úprava jednodenní elektronické známky. V současnosti není platná celých 24 hodin, ale pouze do konce zvoleného kalendářního dne. Pokud ji tedy motorista začne používat například odpoledne, její platnost skončí ještě o půlnoci. Projednává se proto varianta skutečné 24hodinové známky, která by platila jeden celý den od okamžiku začátku její platnosti. Hospodářský výbor tuto úpravu podpořil, konečné rozhodnutí ale stejně jako u zrušení valorizace ještě závisí na dokončení legislativního procesu.
zdroje: md.gov.cz, psp.cz, edalnice.gov.cz