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Řidiči dieselů se v zimě bojí zamrzlého AdBlue. Mnohem dražší problém si mohou způsobit sami

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Roztok AdBlue tuhne už při minus jedenácti stupních Celsia. Samotný mráz nádrž nezničí, ale přelití hrdla, nevhodná chemie nebo krátké trasy vyvolávají krystalizaci.
Černé víčko palivové nádrže nafty vedle modrého víčka nádrže AdBlue na osobním autě

Černé víčko palivové nádrže nafty vedle modrého víčka nádrže AdBlue na osobním autě

Zdroj: Carsales / Wikimedia CC BY 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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