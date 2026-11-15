Řidiči dieselů se v zimě bojí zamrzlého AdBlue. Mnohem dražší problém si mohou způsobit sami

Každý moderní naftový vůz se systémem SCR potřebuje kromě nafty také močovinový roztok AdBlue. Ten však už při minus jedenácti stupních Celsia tuhne v led, což u řidičů vyvolává obavy i nebezpečné pokusy ředit kapalinu nemrznoucí směsí nebo vodou.
Podle mezinárodní normy ISO 22241 tvoří kapalinu AdBlue přesně 32,5 procenta syntetické močoviny a 67,5 procenta demineralizované vody, jak připomíná technický přehled společnosti
Eurowag o složení AdBlue. Právě vysoký podíl čisté vody znamená, že při poklesu teploty na minus jedenáct stupňů Celsia roztok zamrzá. Odborný článek GreenChem o prevenci zamrznutí i technický rozbor MotoFocus o ochraně systému SCR však potvrzují, že samotné zmrznutí v nádrži není závadou, protože výrobci s objemovou roztažností počítají a nádrž vybavují vyhříváním.
Mnohem větší nebezpečí pro peněženku řidiče představuje nesprávné tankování až po okraj hrdla, na které upozorňuje magazín
Auto.cz, a také postupné zanášení vstřikovače a podávacího čerpadla bílými krystaly při zimních popojížďkách. Jak upozorňuje Portál řidiče, zanedbaná porucha okruhu SCR spustí odpočet kilometrů a po jeho vyčerpání vůz odmítne znovu nastartovat.
Přechodová a zimní nafta na stojanech: proč stará zásoba v kanystru v mrazu ucpe filtr Co se stane s AdBlue pod minus jedenácti stupni a proč to auto zvládne
Když necháte naftové auto stát přes mrazivou lednovou noc venku a teplota klesne k minus patnácti stupňům, roztok v nádrži skutečně zmrzne. Na rozdíl od letní směsi do ostřikovačů nebo čisté vody v bloku motoru to ale neznamená prasklou nádrž ani okamžitou cestu do servisu.
Konstruktéři všech vozů plnících emisní normu Euro 6 počítají se dvěma pojistkami. První je samotná pružná plastová nádrž s volným expanzním prostorem, která bez potíží snese mírné zvětšení objemu ledu. Druhou pojistkou je elektrické nebo teplovodní vyhřívání integrované přímo v modulu čerpadla a na vedení ke vstřikovači.
Po ranním studeném startu proto řídicí jednotka nejprve spustí topné tělísko a dávkování močoviny do výfuku dočasně pozastaví, dokud se roztok nerozmrazí na provozní teplotu. Jakmile AdBlue opět zkapalní, zachová si původní koncentraci 32,5 procenta a systém začne pracovat naplno.
Proč po vypnutí motoru pod autem chvíli bzučí čerpadlo
Mnoho řidičů si všimne, že i několik desítek sekund po vytažení klíčku nebo stisknutí tlačítka Start a Stop se z podvozku či zadní části vozu ozývá tiché bzučení nebo cvakání. Nejde o závadu ani o zbytečné vybíjení autobaterie, ale o klíčový ochranný cyklus systému SCR.
Čerstvý roztok ze stojanu na frekventované čerpací stanici nebývá přestárlý ani znehodnocený skladováním na slunci.
Aby v tenké tlakové hadičce pod podvozkem a přímo v dávkovacím vstřikovači nezůstala stát kapalina, která by v noci zmrzla a roztrhla ventil, reverzní čerpadlo po vypnutí zapalování zbývající roztok z potrubí odčerpá zpět do hlavní nádrže.
Nikdy neodpojujte autobaterii bezprostředně po vypnutí motoru, dokud odčerpání nedoběhne. Krátké bzučení nebo vrčení po zamčení auta trvá obvykle dvacet až šedesát sekund a je zcela normální. Pokud odčerpání selže kvůli ucpanému zpětnému ventilu krystaly, může mráz poškodit tlakové vedení. V mrazech pod minus jedenáct stupňů nechte po dolití ze studeného kanystru nádrž trochu volnou pro roztažnost. Krystalizace při krátkých jízdách je v zimě horší než samotný mráz
Zatímco čisté zamrznutí kapaliny v nádrži výrobci vyřešili vyhříváním, mnohem zákeřnější zimní komplikací je krystalizace močoviny. K ní dochází ve chvíli, kdy se z vodného roztoku odpaří voda a zůstane bílý pevný prášek připomínající sůl nebo cukr.
V zimě se tento jev zhoršuje hlavně při krátkých městských trasách. Výfukové potrubí se za deset minut jízdy nedostane na stabilní provozní teplotu kolem dvou set stupňů, takže část vstříknutého AdBlue se nestihne beze zbytku rozložit na amoniak a vodní páru. Zbytky se usazují kolem trysky vstřikovače, na směšovači ve výfuku a postupně ucpávají jemné sítko čerpadla.
Jakmile tlak v okruhu klesne nebo snímač oxidů dusíku vyhodnotí neúčinné čištění spalin, rozsvítí se na palubní desce oranžová kontrolka poruchy emisí. Moderní vozy následně spustí odpočet zbývajících kilometrů do zablokování startu, obvykle kolem osmi set až tisíce kilometrů.
Extrémní předávkování zimní přísadou poškozuje naftový motor. Nadbytek chemie ucpe filtry sazí Čtyři chyby při zimním dolévání AdBlue, které končí drahou opravou
Uživatelské chyby při manipulaci s močovinou patří v zimě mezi nejčastější důvody výměny celého modulu nádrže, která u novějších vozů stojí desítky tisíc korun. Čemu se vyhnout, shrnuje přehledná tabulka.
Na každém balení hledejte označení normy ISO 22241. Přilití vody nebo domácí nemrznoucí směsi by zničilo katalyzátor.
Chyba řidiče v zimě Co se stane v systému SCR Finanční a provozní dopad Správné řešení Dolití vody nebo zimní směsi do ostřikovačů proti zamrznutí Změní koncentraci pod 32,5 % a zanese katalyzátor minerály či alkoholem Zničení SCR katalyzátoru a ztráta záruky na emisní okruh Vždy používat výhradně certifikované AdBlue ISO 22241 Tankování nádrže až po samý okraj plnicího hrdla Rozpínající se led v mrazu nemá prostor a poškodí hrdlo nebo odvzdušnění Únik roztoku do kufru, koroze kontaktů a zápach čpavku Zastavit plnění po prvním vypnutí pistole nebo podle rysky Nalévání z otevřeného kanystru skladovaného rok v teplé garáži Roztok ztrácí koncentraci, tvoří zákal a zanáší jemný filtr čerpadla Zadření podávacího čerpadla a výměna kompletní nádrže Kupovat čerstvou kapalinu v menším balení nebo ze stojanu Záměna otvorů a nalití AdBlue do naftové nádrže Močovina rozleptá a ucpe vysokotlaké palivové čerpadlo a vstřikovače Škoda přesahující sto tisíc korun při nastartování motoru Vůbec nestartovat motor a nechat vůz odtáhnout k vyčištění nádrže Jak správně skladovat a dolévat AdBlue během zimy
Pokud tankujete AdBlue z výdejní pistole u frekventované čerpací stanice, máte největší jistotu, že roztok je čerstvý a nebyl měsíce vystaven letnímu slunci ani mrazu. U osobních aut s menší nádrží však dávejte pozor, aby stojan nebyl určený výhradně pro nákladní vozy s vysokým průtokem, protože pistole bez magnetického adaptéru může pěnit a vystříknout.
Jestliže raději kupujete pětilitrové nebo desetilitrové kanystry s nalévací hubicí, hlídejte na etiketě označení normy ISO 22241 a datum výroby. Otevřený zbytek neskladujte na přímém světle ani v mrazu na zahradě, ideální je suché a temné místo při teplotě mezi pěti a dvaceti pěti stupni Celsia.
Pět kroků pro bezpečné zimní dolití Po rozsvícení upozornění na přístrojové desce neodkládejte doplnění na poslední chvíli, dolévejte při dojezdu kolem tisíce kilometrů. Před otevřením modrého víčka otřete okolí hrdla od sněhu, soli a prachu, aby do nádrže nespadly nečistoty. Použijte čistou originální nalévací hubici nebo stojan pro osobní vozy a po naplnění nechte v hrdle malou vzduchovou mezeru. Pokud roztok ukápne na lak karoserie nebo do zavazadlového prostoru, ihned místo opláchněte čistou vodou a otřete hadrem. Po dolití zapněte zapalování na třicet sekund před samotným startem, aby hladinové čidlo spolehlivě načetlo novou hladinu. Kdy má smysl použít speciální aditivum proti krystalizaci
Do samotné nádrže s AdBlue nikdy nelijte přípravky určené do nafty ani domácké roztoky proti zamrzání. Jedinou výjimkou jsou specializovaná aditiva vyvinutá přímo pro kapalinu AdBlue proti tvorbě bílých krystalů, která upravují povrchové napětí roztoku a pomáhají čistému rozprášení.
Takový přípravek dává smysl především u aut, která v zimě jezdí převážně krátké trasy po městě a výfuk se u nich málokdy ohřeje na dlouhé dálniční cestě. I při jejich použití ale platí, že jednou za dva až tři týdny pomůže delší plynulá jízda mimo město, při které se celý výfukový systém včetně katalyzátoru SCR prohřeje a přirozeně vyčistí.
Co dělat, když v mrazu naskočí hláška poruchy AdBlue a odpočet
Pokud vám v silných mrazech po nastartování vyskočí upozornění na závadu systému AdBlue nebo chybu měření hladiny, nemusí jít hned o zničené čerpadlo. U některých vozů dokáže částečně zamrzlá hladina v nádrži zmást ultrazvukový snímač hladiny ještě předtím, než topné tělísko roztok kompletně uvolní.
V takové situaci zaparkujte auto na několik hodin do vyhřívané garáže nebo podzemního parkoviště nákupního centra, kde teplota přesahuje nulu. Po úplném rozmrazení nádrže a následné delší jízdě mimo město se hladinové čidlo často samo srovná a kontrolka zhasne. Teprve když upozornění přetrvává i po prohřátí a odpočet kilometrů dál klesá, vydejte se na diagnostiku do servisu, kde ověří tlak čerpadla, stav topného článku a průchodnost vstřikovače.
Zdroje fotografií Plnicí hrdla nafty a kapaliny AdBlue pod jedním víčkem: Carsales / Wikimedia CC BY 4.0 Tankovací stojan AdBlue na čerpací stanici: Cjp24 / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Kanystr a dolévací lahev AdBlue splňující normu ISO 22241: Lenborje / Wikimedia CC BY-SA 4.0