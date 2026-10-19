Řidiči čekali půl roku, než Android Auto vrátí zmizelou ikonu signálu. Oprava míří do stabilní verze 17.8

Stavová oblast v horní části obrazovky Android Auto ukazuje řidiči aktuální čas, stav baterie telefonu a sílu mobilního signálu. Z těch tří údajů se ztrácel ten poslední. Hovory, mobilní data i navigace přitom většinou fungovaly dál, takže chyba funkce nebrala, kazila jen informaci o nich. Displej bez ikony signálu působil, jako by byl telefon offline.
Chyba se neřídila modelem telefonu ani auta
Podle uživatelských hlášení se problém začal objevovat na jaře 2026. Projevoval se pokaždé trochu jinak. Někomu ikona signálu zmizela hned po připojení telefonu, jinému až po několika jízdách. Občas se na chvíli sama vrátila.
Chyba navíc nepostihovala všechny a nešlo ji jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu modelu telefonu ani automobilu. Tak nejednotné chování mohlo komplikovat diagnostiku i hledání spolehlivé opravy. Podrobné technické vysvětlení Google nezveřejnil.
Plný beta program zavřel běžným uživatelům cestu k opravě
Web 9to5Google 18. září 2026 upozornil, že stížnosti na mizející ikonu signálu se hromadí už čtyři až pět měsíců. Zároveň uvedl, že beta verze 17.8.1638 začíná problém u některých testerů řešit. Beta program Android Auto byl ovšem v té době plný a Google do něj nové zájemce nepřijímal.
Kdo se chtěl k opravě dostat dřív, mohl o ní číst, oficiální cestou si ji ale nainstalovat nemohl.
Mimo beta program se oprava podle 9to5Google začala šířit 5. října 2026, zpočátku jen k části uživatelů. Stabilní sestavení 17.8.6638x se na serveru APKMirror objevilo kolem 12. až 13. října. Od prvních hlášení na jaře tak do vydání stabilní opravy uběhlo zhruba půl roku.
Stabilní verze končí na 6638x, beta na 1638
Číslo verze zjistíte za pár sekund. V nastavení telefonu otevřete Aplikace, vyberte Android Auto a podívejte se do podrobností aplikace. Opravu obsahuje stabilní řada 17.8.6638x, například 17.8.663814 nebo 17.8.663874. Kdo tam vidí 17.8.1638, používá beta verzi.
Když Obchod Play verzi 17.8 zatím nenabízí, nezbývá než čekat. Google aktualizaci rozesílá postupně, takže nemusí být dostupná všem současně. Samotné Android Auto potřebuje kompatibilní telefon s Androidem 9 nebo novějším, některé funkce mají přísnější požadavky.
Netrpěliví uživatelé si mohou stabilní sestavení stáhnout ručně z APKMirror, kde lze podpis balíčků ověřit proti originálnímu podpisu Googlu. Android Auto se tam nabízí jako rozdělený balíček APK. Instalace proto může vyžadovat nástroj APKMirror Installer a výběr správné varianty pro konkrétní zařízení. Pro většinu uživatelů je bezpečnější počkat na automatickou aktualizaci z Google Play.
Čtyři kroky pro případ, že ikona signálu po aktualizaci chybí dál
I s verzí 17.8 se může stát, že ikona signálu stále chybí. Nejdřív ověřte, že máte aktuální Android Auto i Služby Google Play. Potom vymažte mezipaměť Android Auto: v nastavení telefonu otevřete Aplikace, Android Auto, Úložiště a zvolte Vymazat mezipaměť. Nakonec telefon restartujte a znovu ho připojte k autu.
Kdo se k autu připojuje kabelem, může ještě zkusit jiný USB kabel. Vadný kabel umí způsobit i výpadky připojení a další potíže.
Když nepomůže nic z toho, zbývá chybu nahlásit Googlu přes zpětnou vazbu přímo v Android Auto. Postup se může lišit podle verze aplikace a zařízení, aktuální pokyny najdete v oficiální nápovědě. Podrobný seznam změn Google k verzi 17.8 nevydal, takže kromě opravy ikony signálu nelze s jistotou říct, co dalšího se v ní změnilo.