Řidiče v Liberci čekají další komplikace. Pravidelná údržba tunelu uzavře tubusy

Řidiče v Liberci čekají další komplikace. Pravidelná údržba tunelu uzavře tubusyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidiče v Liberci čekají další komplikace. Pravidelná údržba tunelu uzavře tubusyZdroj: Martina Petrášková
Článek byl publikován 07.10.2026 04:30
Dva centimetry sněhu na střeše budou i v této zimě hraniční hodnotou pro zachování provozu Svijanské arény...
Soukromý investor stáhl žádost o posouzení vlivů na životní prostředí pro obří datové centrum AI, které...
Prověřený nájemník, pravidelný příjem z nájmu a podpora po celou dobu pronájmu. To nabízí majitelům bytů a...
V pondělí ráno se v liberecké herně v Nitranské ulici odehrál krvavý incident. Podle informací čtenářky...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →