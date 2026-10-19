Řidičák do Silvestra ztratí platnost 243 tisícům lidí. Žádost o nový odešlete z mobilu za tři minuty, úřad vynecháte

Ministerstvo dopravy 4. září zveřejnilo, kolik řidičáků s platností do konce roku ještě zbývá vyměnit. V srpnu jich evidovalo 284 406, za zhruba měsíc jich tedy ubylo asi 41 tisíc. Od zveřejnění čísla do Silvestra zbývá 118 dní. Kdyby lidé měnili řidičáky dál stejným tempem, vyměnilo by se jich do konce roku zhruba 160 tisíc. Přes 80 tisíc řidičů by tak Nový rok přivítalo s neplatným řidičákem. Řidičák se mění jednou za deset let a tak dlouhý interval podle ministerstva vede k tomu, že datum platnosti lidem snadno vypadne z hlavy.
Středočeši a lidé nad šedesát mají nejvíc důvodů otočit kartičku
Ze všech 243 306 nevyměněných řidičáků připadá nejvíc na Středočeský kraj, kde jich zůstává 34 992. To je zhruba každý sedmý. Na opačném konci stojí Karlovarský kraj s 6 602 řidičáky.
Podle věku vychází nejsilněji skupina od 61 let výš s bezmála 86 tisíci řidičáky, tedy s víc než třetinou všech nevyměněných. Ministerstvo to vysvětluje silnými populačními ročníky, které řidičák naposledy měnily kolem roku 2016. Jejich desetiletá platnost teď končí.
Kdo si datem není jistý, najde ho na kartičce v kolonce 4b. Druhou možností je přihlásit se do Portálu dopravy, kde se údaje o vlastním řidičáku zobrazí automaticky.
Proč se žádost o řidičák platný do 31. prosince otevře až v říjnu
Ony tři minuty se týkají jen podání žádosti. Do Portálu dopravy se člověk přihlásí přes Digitální identitu, tedy bankovní identitou, Mobilním klíčem eGovernmentu nebo eObčankou, a datovou schránku k tomu nepotřebuje. Fotografii i podpis si portál stáhne z registrů, takže odpadá skenování i focení u fotografa. Zbývá zkontrolovat údaje, vybrat způsob převzetí a žádost odeslat.
Formulář se ale v Portálu dopravy zobrazí nejdřív 90 dnů před koncem platnosti. Komu řidičák končí na začátku prosince, může žádat od začátku září. Komu končí 31. prosince, dostane možnost až 2. října. Část z oněch 243 tisíc řidičů tedy v den zveřejnění čísla ještě žádost podat nemohla, a to ani kdyby chtěla.
Převzít nový řidičák jde zdarma na jednom z 206 úřadů obcí s rozšířenou působností, nebo za 100 Kč přes výdejní box či výdejní místo. Slib vyřízení bez úřadu tak platí jen ve zpoplatněné variantě, protože bezplatné převzetí znamená jednu osobní návštěvu. Výroba podle ministerstva trvá „řádově dny“. Kdo spěchá, může zvolit službu Blesk s garantovanou výrobou do pěti pracovních dnů.
Až pět tisíc korun za jízdu s propadlým řidičákem
Od 1. ledna 2024 nemusí řidiči v Česku vozit český řidičák u sebe, protože policisté si jeho platnost ověří v registru. Povinnost vozit ho zmizela, povinnost mít ho platný zůstala. Jakmile uplyne datum v kolonce 4b, je řidičák ze zákona neplatný a jízda s ním je přestupek podle § 125c zákona o silničním provozu.
Na místě hrozí pokuta až 1 500 Kč. Pokud věc skončí ve správním řízení, pohybuje se pokuta od 2 000 do 5 000 Kč, takže už její spodní hranice převyšuje nejvyšší možnou pokutu na místě.
V zahraničí musí mít řidič řidičák fyzicky u sebe a platný vždy. Propadlý řidičák tam může skončit nejen pokutou, ale i odtahem auta.
Pošle vám stát připomínku? Dubnové a červnové sdělení ministerstva se liší
V dubnu 2026 ministerstvo psalo, že připomenutí konce platnosti řidičáku „letos přibude“. V červnu už uvádělo, že systém na blížící se konec platnosti upozorní. Z těchto dvou vyjádření nejde poznat, odkdy upozornění funguje a koho se týká. Jediná kontrola, na kterou je spolehnutí, zůstává kolonka 4b na kartičce.
Starý neplatný řidičák už nemusíte nosit zpátky na úřad. Ministerstvo možnost odevzdání ponechává, povinnost ale odpadla.
Výměna řidičáku je v Portálu dopravy první agendou, která běží naplno. Od ledna 2026 přes něj lze požádat i o první řidičák nebo o rozšíření řidičského oprávnění. V plánu je digitalizace převodů vozidel, vydávání osvědčení o registraci a registračních značek do výdejních boxů a automatizace dalších úkonů v registru vozidel.