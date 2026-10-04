Řidič vůbec netušil, co veze. Zloději mu z návěsu odnesli konzole Nintendo Switch 2 za víc než 30 milionů Kč

V neděli 8. června 2025 zastavil řidič kamionu na odpočívadle Love's Truck Stop v Bennettu, malém městě východně od Denveru. Při běžné kontrole před odjezdem zjistil, že z návěsu zmizelo několik palet, a kolem osmé ráno zavolal policii. Případ převzal úřad šerifa okresu Arapahoe (Arapahoe County Sheriff's Office). Podle šerifa řidič o svém nákladu věděl jen to, že jde o „hry nebo hračky“. Přesný obsah ani prodejní hodnotu zásilky neznal.
Víc než pětinásobek průměru: tolik měl lup z Bennettu
Vyšetřovatelé spočítali, že z návěsu zmizelo 2 810 konzolí Nintendo Switch 2. Každou ocenili na 499 dolarů, takže celková škoda dosáhla 1 402 190 dolarů. V přepočtu to je víc než 30 milionů korun.
Aby bylo jasné, jak velká to je částka, nabízejí se data společnosti CargoNet, která krádeže nákladu v USA sleduje. Průměrná krádež tam v roce 2025 vynesla necelých 274 tisíc dolarů, takže lup z Bennettu průměr převýšil víc než pětkrát. Samotný postup zlodějů přitom patří k nejobvyklejším. Odpočívadla a parkoviště jsou běžným místem krádeží nákladu a vloupání do návěsu během zastávky řidiče řadí American Trucking Associations (ATA) k častým scénářům.
Krádež přišla v týdnu, kdy Nintendo zapisovalo prodejní rekord
Nintendo Switch 2 vstoupil na trh 5. června 2025, tedy tři dny před nedělí v Bennettu. Za první čtyři dny se ho celosvětově prodalo přes 3,5 milionu kusů, což je v historii firmy rekord. Ukradená zásilka tak odpovídá méně než desetině procenta prvních čtyř dnů prodeje. Pro jednoho dopravce je to obrovská škoda, na celkovém úspěchu konzole se nijak neprojevila.
Oficiální americká cena byla 449,99 dolaru za samotnou konzoli a 499,99 dolaru za bundle. Šerif počítal s 499 dolary za kus, jeho odhad škody tedy vychází z vyšší z obou cen.
Zloději udeřili v době mimořádně vysoké poptávky. Dostupnost konzole byla omezená a některé kusy se na sekundárním trhu mohly prodávat s přirážkou. Ukradené zboží tedy bylo snadné prodat.
Kdo věděl, co je v návěsu, když to netušil ani řidič?
Na dálkových trasách je obvyklé, že řidič zná jen obecnou kategorii nákladu, například elektroniku, hračky nebo potraviny. Konkrétní produkty, sériová čísla a prodejní ceny mají v ruce spíš odesílatel, logistický broker a příjemce. Podle ATA organizované skupiny tuto roztříštěnost informací běžně zneužívají.
Ani místo činu není jisté. Podle CBS Colorado vyšetřovatelé nevěděli, jestli palety zmizely přímo v Bennettu, nebo na některé z dřívějších zastávek. Otevřená zůstává i otázka, podle čeho si zloději vybrali právě tenhle návěs. Jednou z možností je únik informací v dodavatelském řetězci, třeba z dokumentace, od brokera, dopravce nebo příjemce. Oborový server FreightWaves označil případ za podezřelý z možného úniku zevnitř.
Teorie o spolupachateli uvnitř řetězce zatím stojí jen na podezření jednoho oborového serveru a oficiálně ji nikdo nepotvrdil. Poslední veřejně dohledatelné vyjádření šerifa pochází z 19. června 2025 a případ v tu chvíli zůstával otevřený.
Na co se dívat, když vám někdo nabízí Switch 2 pod cenou
Podle FBI se zboží z organizovaných krádeží běžně přeprodává přes online aukce a e‑commerce tržiště. Teoreticky se tak část ukradených kusů může dostat i na české bazary. Nintendo podle vlastních slov ztracenou ani ukradenou konzoli neumí běžným způsobem na dálku dohledat. U některých zařízení si sice vyhrazuje možnost omezit aktualizací funkce neautorizovaných nebo upravených kusů, doloženo ale není, že by tak u konzolí z Bennettu postupovalo. Kupující se proto může spolehnout jen na doklady a sériové číslo.
Prvním varovným signálem je podle Policie ČR podezřele nízká cena, zvlášť když Switch 2 výrazně pod běžnou tržní cenou nabízí anonymní prodejce. Rozumné je chtít doklad o koupi a fotografii sériového čísla. U Switch 2 je vytištěné na konzoli pod zadním stojánkem a najdete ho také v menu System > Serial Information. Když má prodejce účet bez historie a doklad ukázat odmítá, je to dostatečný důvod od obchodu odstoupit. Levná konzole bez papírů přitom sama o sobě nedokazuje, že pochází právě z Colorada.
Kdo má podezření, že drží kradenou konzoli, nemá ji dál prodávat. Inzerát, komunikaci s prodejcem i doklad o platbě je potřeba uložit a předat policii.