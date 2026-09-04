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Řidič vezl děti s více než třemi promile. Po smrti mladého fotbalisty přišlo zpřísnění obvinění

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Policie zpřísnila a rozšířila právní kvalifikaci případu tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku, při níž zahynulo jedno dítě a dalších pět lidí skončilo v…
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