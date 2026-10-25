Řidič (54) vjel autem přímo do cestovní kanceláře. Vytrhl část zdi, budově hrozí zřícení

Nehoda se odehrála v sobotu 24. října přibližně ve 20:37 v centru Werdohlu, který leží v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Místní řidič projížděl po silnici Nordheller Weg ve směru od Lüdenscheidu k Bahnhofstraße. V blízkosti domu číslo 16 však z dosud neobjasněných příčin ztratil kontrolu nad vozidlem. Automobil na svažující se komunikaci vyjel doprava mimo jízdní pruh, přejel chodník a bez brzdění narazil do proskleného vstupu cestovní kanceláře. Náraz byl natolik silný, že kromě výlohy vytrhl také masivní část zdi. V okolí poškozené budovy zůstaly rozházené trosky stavebního materiálu a rozbitého skla.
Náraz zdemoloval provozovnu, řidič vyvázl s lehkým zraněním
Přestože následky nehody vypadají vážně, samotný řidič utrpěl pouze lehká zranění. Na místo dorazili záchranáři, kteří mu poskytli první pomoc a následně jej převezli do městské nemocnice ve Werdohlu. Tam podstoupil ambulantní ošetření. Jeho Volkswagen Caddy byl po nárazu natolik zničený, že policie vyhodnotila poškození vozidla jako totální škodu. Havarovaný automobil musela z místa odstranit odtahová služba. Informace o dalších zraněných v souvislosti s nehodou zveřejněny nebyly.
Mnohem vážnější následky měl náraz pro samotnou cestovní kancelář Reiseclub Werdohl. Vozidlo prorazilo vstupní část budovy a způsobilo rozsáhlé škody také uvnitř provozovny. Poškozené zůstalo zařízení kanceláře, zdivo i prosklené části objektu. Hasiči proto přivolali odborníka na statiku, který měl posoudit, zda poškozená stavba nepředstavuje další nebezpečí. Prvotní prohlídka ukázala, že narušení stavebních konstrukcí je natolik závažné, že nelze vyloučit ani zřícení části budovy. Zásah tak neskončil odstraněním havarovaného automobilu, ale pokračoval zabezpečováním objektu.
Budovu museli zajistit specialisté na technickou pomoc
Do Werdohlu byli během noci povoláni také pracovníci německé Spolkové agentury pro technickou pomoc, známé pod zkratkou THW. Na místě zasahovaly jednotky z Alteny a Lüdenscheidu, zatímco odborník z Dortmundu posuzoval poškození stavebních konstrukcí. Samotná jednotka z Alteny nasadila dvanáct pracovníků, tři vozidla a přívěs s materiálem potřebným k podepření budovy. Dalších osm zasahujících dorazilo ze sousedního Lüdenscheidu. Specialisté následně provedli provizorní zajištění narušených částí stavby, aby omezili riziko dalšího poškození. Práce pokračovaly až do časných nedělních hodin, kdy se podařilo objekt zabezpečit a uzavřít zničenou část.
Majitel počítá s několikatýdenním odklízením škod
Pro majitele cestovní kanceláře Lutze Hoffmanna znamená nehoda zásadní zásah do provozu jeho podnikání. Rozsah zničení označil za mimořádně vážný a počítá s tím, že samotné odstraňování následků zabere několik týdnů. Zákazníci by však neměli přijít o možnost vyřizovat své rezervace nebo další cestovní záležitosti. Podle Hoffmanna totiž mohou pracovníci společnosti pokračovat v poskytování služeb z domova. Kdy se podaří obnovit provoz přímo v poškozené budově, zatím nebylo oznámeno. Rozhodující bude zejména další posouzení technického stavu objektu a rozsah potřebných stavebních oprav.
Policie v neděli ráno zveřejnila také první odhad finančních následků nehody. Škoda na samotné budově se podle jejího předběžného vyčíslení pohybuje v nižších stovkách tisíc eur. Konečná částka se může ještě změnit podle výsledků podrobnější prohlídky a následných oprav. Příčina nehody přitom zůstává nejasná. Vyšetřovatelé dosud nepotvrdili, proč řidič na daném úseku ztratil kontrolu nad vozem ani co přesně jeho vyjetí ze silnice předcházelo.
Zdroje: presseportal.de, wdr.de, lokalstimme.de