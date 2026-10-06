Riddick: Kronika temna: Vin Diesel britskou hvězdu zavalil květinami a ona na place propadla hraní deskových her

Riddick: Kronika temna, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Riddick: Kronika temna, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Riddick: Kronika temna, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Riddick: Kronika temna, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Riddick: Kronika temna, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Riddick: Kronika temna, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Riddick: Kronika temna, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Riddick: Kronika temna, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Když Vin Diesel připravoval sci-fi snímek Riddick: Kronika temna, odmítal odstartovat hledání herců, dokud britská hvězda Judi Dench nekývne na svou roli. Ceněná divadelní herečka nakonec na plátně oblékla šaty z drcených krystalů Swarovski a mezi klapkami trávila čas hraním deskové hry Dungeons & Dragons. Ve svých pamětech později s nadhledem přiznala, že ačkoliv si natáčení po boku akčních kolegů užila, děj filmu vlastně nikdy nepochopila. Útěk z trestanecké planety
Hledaný trestanec Richard Riddick se po letech skrývání ocitá uprostřed galaktické války. Fanatická armáda takzvaných Nekromongerů pod velením Lorda Marshala napadá planety s cílem podrobit si nebo vyhladit celé lidstvo. Riddick se navíc dostává do podzemního vězení na nehostinné planetě Crematoria. Tam se snaží najít a zachránit svou bývalou společnici Kyru. Z nedobrovolného zachránce se tak stává jediná překážka v tažení smrtícího impéria.
Nehostinná Crematoria se podle filmové posádky vyznačuje teplotou 700 stupňů nad nulou na denní straně a 300 stupňů pod nulou na odvrácené polovině. Tvůrci si neuvědomili fyzikální limity Celsiovy stupnice, kde absolutní nula leží na hodnotě minus 273,15 stupně. Filmové údaje tak dávají smysl výhradně v imperiální Fahrenheitově stupnici.
Královna v krystalech hrála deskové hry
Představitel hlavní role
patřil k velkým obdivovatelům herečky Judi Dench. Do její šatny posílal bohaté kytice s prohlášením, že casting nemůže začít bez jejího souhlasu s rolí vyslankyně Aereon. Herečka nabídku přijala a na plátně oblékla šaty vyrobené z drcených krystalů Swarovski. Ve své autobiografii později přiznala, že ději filmu nikdy pořádně neporozuměla. Vin Diesel
Samotné natáčení si prý velmi užila. Společně s Dieselem, Karlem Urbanem a Thandiwe Newton trávila čas mezi jednotlivými klapkami hraním deskové hry Dungeons & Dragons.
Kaskadérský trénink na obhajobu role nestačil
Postava Kyry se původně jmenovala Jack a v předchozím snímku
ji ztvárnila Rhiana Griffith. Australská herečka se chtěla k roli vrátit. Najala si osobního trenéra a tři týdny intenzivně cvičila kickbox, aby splnila požadavek produkce na tvrdší fyzickou průpravu. Roli nakonec dostala Alexa Davalos. Její kolega Linus Roache původně dorazil na konkurz pro roli Vaaka, režisér David Twohy mu rovnou přidělil postavu Purifiera. Herec si v závěru filmu svůj nejdůležitější proslov o hrozivých činech ve jménu víry vymyslel přímo na place. Černočerná tma
Herci si ke svým novým postavám vytvořili silné pouto. Nick Chinlund v roli žoldáka Toombse začal ve volném čase psát speciální žoldáckou kuchařku. Při natáčení kaskadérského kousku na zmrzlé planetě UV6 omylem spolkl umělý zub.
Filmové dekorace spolykaly stovky kilometrů dřeva
Rozpočet oproti předchozímu komornímu snímku nabobtnal z 23 milionů na 105 milionů dolarů. Celé natáčení probíhalo v bývalém skladišti obchodního řetězce v Britské Kolumbii. Filmaři zde postavili natolik obrovské kulisy, že se produkce stala třetím největším odběratelem elektřiny v celé Kanadě. Ze všech dřevěných materiálů použitých na stavbu dekorací by se dalo postavit zábradlí o délce 457 kilometrů.
Do kostýmů takzvaných Lensorů filmaři oblékli lidi se specializací na pohyby těla. Někteří z nich vystupovali ve slavném uskupení Cirque Du Soleil. Z obavy před nepovoleným kopírováním odesílala produkce hotový snímek do kin pod falešným distribučním názvem D Shoes.
Umělá skála se v rukou rozpadla na lehkou pěnu
Během útěku po skalnatém povrchu planety Crematoria se Riddickovi utrhne chyt ze skály. V záběru se odloupne viditelný kus lehké pěny. Výpad okamžitě zakryjí vizuální efekty a směrem dolů již padají kusy digitálního kamene.
Vizuálním nedopatřením trpí také scéna před samotným opuštěním planety. Kyra si na útěku vytvoří cop, hned v následujícím záběru jí vlasy opět volně vlají na ramena.
Snímek Riddick: Kronika temna vysílá Nova Cinema 7. října v 1:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).