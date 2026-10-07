Richard Krajčo jako mladý ortoped a doktorka přezdívaná Bloody Mary. Nemocnice na kraji města opět žije

Nejde o čerstvě natočený remake ani o novou řadu. Jde o reprízové uvedení třetího televizního návratu legendární Nemocnice na kraji města, který v roce 2008 přinesl do seriálového univerza dvě výrazné postavy:
sebevědomého ortopeda Kryštofa Pavelku v podání Richarda Krajča a ráznou doktorku Marii Hudcovou, které kolegové v borské nemocnici přilepili přezdívku Bloody Mary. Právě tahle dvojice tehdy dokázala něco, co se předchozímu pokračování nepovedlo: vrátit značku zpátky mezi bílé pláště, na operační sály a do ordinací, kde Dietlova Nemocnice vždycky fungovala nejlíp. Kdy a kde borskou nemocnici najdete v programu
Televize Seznam nasadila Nové osudy rovnou ve dvojbloku. V neděli 4. října 2026 odstartoval první díl ve 20:10, druhý následoval ve 21:25. Seriál pokračuje jako nedělní titul ve stejném čase. Vedle lineárního vysílání funguje živý stream přes HbbTV i televizní aplikaci Seznam; kdo preferuje individuální přehrávání, může díly dohledat také v iVysílání České televize zdarma. Samostatný on-demand archiv přímo v ekosystému Televize Seznam ale stanice u tohoto konkrétního titulu výslovně neuvádí.
Pavelka, Bloody Mary a generační výměna v bílých pláštích
Richard Krajčo vstupuje do seriálu jako MUDr. Kryštof Pavelka, svérázný mladý ortoped, který do borské nemocnice přichází zvenčí a od druhé epizody začíná rozvíjet hlavní dějovou linku. Dobové recenze ho popisovaly jako energického provokatéra, který neváhá narušit zaběhané pořádky.
Po jeho boku stojí Vilma Cibulková coby MUDr. Marie Hudcová, lékařka s břitkým jazykem a výraznou povahou, jíž kolegové záhy přisoudili přezdívku Bloody Mary.
Obě postavy jsou v Nových osudech nováčky, žádný návrat dříve známých figur. Právě v tom spočívá klíčový rozdíl oproti předchozímu pokračování z let 2003-2004, které se opíralo hlavně o nostalgii a vysvětlování minulosti.
Legendární primář Sova v podání Ladislava Chudíka se objevuje pouze v úvodním díle. V parku domova důchodců se setkává s Alžbětou Čeňkovou při oslavách padesátého výročí založení nemocnice. Jeho přítomnost je symbolická, pomyslné předání klíčů nové generaci.
Zdroj fotografie: Nextfoto Proč Nové osudy obstály tam, kde předchůdce zakolísal
Série Nemocnice na kraji města po dvaceti letech z let 2003-2004 přitáhla obrovské publikum, finále sledovalo 3,6 milionu diváků starších patnácti let. Jenže diváci odcházeli s rozpačitým dojmem. Na databázovém portálu
Kinobox drží tato řada pouhých 36 %. Nové osudy si na stejné platformě stojí na 48 %.
Co za tím stojí? Tři věci:
Scenáristka Lucie Konášová vrátila děj zpátky do nemocničních chodeb, posílila humor a přidala ženské perspektivy, které v předchozí řadě chyběly. Režisér Viktor Polesný zrychlil tempo a vedl herecké výkony přesněji; dobová recenze iDNES mu přiznala, že se úkolu chopil obratněji než Hynek Bočan u předchozího pokračování. Nové postavy dostaly skutečný prostor. Pavelka a Bloody Mary fungují jako motor příběhu, zatímco veteráni Čeňková, Blažej či Fany poskytují emocionální kotvu pro pamětníky.
Start Nových osudů 26. září 2008 přilákal 1,496 milionu diváků s podílem 42,89 %. Oproti boomu předchozí série to bylo výrazně méně, ale kvalitativní přijetí hovoří ve prospěch třetího návratu.
Musíte znát původní sérii, nebo se dá naskočit rovnou?
Kdo Dietlovu Nemocnici z roku 1978 nikdy neviděl, nemusí zoufat. První díl Nových osudů funguje jako důkladná rekapitulace, představuje staré vztahy, připomíná klíčové momenty a zároveň uvádí nové tváře. Dobová kritika mu to dokonce vyčítala jako přespříliš vysvětlující rozjezd. Od druhé epizody ale seriál nabírá vlastní rytmus a znalost předchozích řad přestává být podmínkou. Spíš bonusem, který umocní narážky a setkání starých známých.
Podle nás právě v tom tkví síla reprízového nasazení na Televizi Seznam: oslovuje pamětníky, kteří chtějí znovu potkat borskou nemocnici, i mladší diváky, pro které je Krajčo přirozenějším vstupním bodem než vzpomínka na primáře Sovu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová