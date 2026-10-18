Richard Genzer si ve StarDance rýpl do Jakuba Prachaře. Jeho poznámka na adresu Sandevy překvapila

Herečka Sara Prachař Sandeva se v sobotu 17. října představila na tanečním parketu po boku profesionálního tanečníka Daniela Makovce. Druhý soutěžní večer StarDance přinesl nejen další taneční vystoupení, ale také osobní narážku jednoho z porotců. Richard Genzer totiž při hodnocení Sandevy stočil řeč k jejímu manželství s Jakubem Prachařem. Nejprve ocenil pozitivní energii, kterou herečka do soutěže přináší, následně ale naznačil, že právě vzhledem k tomu, koho si vzala, je její dobrá nálada téměř zázrakem. Jeho poznámka zazněla před televizními kamerami a stala se jedním z výrazných slovních momentů večera. Sandeva na ni odpověděla pouze krátkým poděkováním.
Genzer překvapil osobní poznámkou
Richard Genzer patří k porotcům, kteří při hodnocení tanečních výkonů pravidelně využívají humor a nadsázku. Tentokrát se však jeho komentář netýkal pouze samotného tance. Herečce pochválil schopnost přinášet na parket dobrou náladu a pozitivní atmosféru. Následně připomněl její nedávnou svatbu a dlouholeté přátelství s jejím manželem. V žertu vyjádřil údiv nad tím, že si Sandeva dokázala uchovat tolik energie a optimismu i po sňatku s Prachařem. Z kontextu vystoupení bylo patrné, že se snažil především pobavit publikum. Hereččina stručná odpověď ale nedává jednoznačně najevo, jak samotný vtip vnímala.
Genzerova poznámka měla souvislost s jeho osobním vztahem k Jakubu Prachařovi. Oba herci se dlouhodobě setkávají při pracovních projektech a společně účinkují také v televizním pořadu Inkognito. Právě tam jsou jejich vzájemné slovní provokace a ironické poznámky běžnou součástí zábavy. Prachař navíc sám často používá podobně přímočarý humor, a to i při veřejných vystoupeních se svou manželkou. Genzerův komentář tak lze chápat především jako žert na adresu dlouholetého kolegy. Jestli jej stejně vnímala i Sandeva, ovšem z její krátké reakce spolehlivě určit nelze. Veřejně doložené vyjádření herečky, které by naznačovalo skutečný konflikt s porotcem, zatím není k dispozici.
K účasti ve StarDance ji přivedl právě Prachař
Zajímavostí přitom je, že Jakub Prachař sehrál důležitou roli už při samotném rozhodování své manželky o účasti v taneční soutěži. Sandeva před jejím začátkem přiznala, že ji právě manžel povzbuzoval, aby nabídku přijala. Herečka totiž neměla s podobným typem televizního vystupování zkušenosti a tanec před početným publikem pro ni představoval výrazné vykročení z komfortní zóny. Prachař ji však v rozhodnutí podporoval a seznámil se také s jejím tanečním partnerem Danielem Makovcem. Pro samotného Makovce jde o první účast v hlavní soutěži, zkušenosti s prostředím StarDance ale získal už během předchozího turné. Společně se Sandevou tak nyní tvoří jednu z dvojic čtrnácté řady oblíbeného pořadu.
Letní svatba změnila také její jméno
Sara Sandeva a Jakub Prachař se vzali letos v létě po přibližně pěti letech vztahu. Zásnuby oznámili v březnu prostřednictvím společné fotografie z dovolené, samotný svatební obřad pak uspořádali v červenci na zámku Bon Repos nedaleko Prahy. Herečka následně začala veřejně používat jméno Sara Prachař Sandeva, pod kterým vystupuje také v letošní StarDance. Jejich vztah se začal rozvíjet při spolupráci na seriálu Dvojka na zabití, kde ztvárnili hlavní postavy. Později společně účinkovali rovněž v komediálním seriálu Jakub a Sara. Dvojice se tak pravidelně setkává nejen v soukromí, ale také před televizními kamerami.
Sobotní večer měl pro soutěžící zásadní význam, protože poprvé rozhodovalo také divácké hlasování o vyřazení jednoho páru. Sandeva s Makovcem tentokrát předvedli jive, jeden z rychlých latinskoamerických soutěžních tanců, který vyžaduje přesné načasování kroků, koordinaci a značnou fyzickou kondici. Přestože jejich vystoupení doprovodila Genzerova osobní poznámka, pro herečku večer skončil úspěšně. Dvojice postoupila do dalšího soutěžního kola a může pokračovat v přípravách na další vystoupení. Prvním vyřazeným párem letošní řady se naopak stal bývalý tenista Radek Štěpánek s profesionální tanečnicí Vandou Bartošovou Dětinskou. Jejich posledním soutěžním tancem bylo tango.
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