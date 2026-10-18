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Richard Genzer si ve StarDance rýpl do Jakuba Prachaře. Jeho poznámka na adresu Sandevy překvapila

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Sobotní přímý přenos taneční soutěže StarDance přinesl nečekaný okamžik při hodnocení herečky Sary Prachař Sandevy. Porotce Richard Genzer se nejprve pochvalně vyjádřil k jejímu vystoupení, vzápětí si však zavtipkoval o jejím manželovi Jakubu Prachařovi. Osobní poznámka herečku podle její bezprostřední reakce překvapila.
Richard Genzer si ve StarDance rýpl do Jakuba Prachaře. Jeho poznámka na adresu Sandevy překvapila

Richard Genzer si ve StarDance rýpl do Jakuba Prachaře. Jeho poznámka na adresu Sandevy překvapila

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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