Rheinmetall otevřel největší muniční továrnu Evropy. Ukrajině pokryje necelou šestinu toho, co potřebuje k obraně

Pásku přestřihl 27. srpna 2025 generální tajemník NATO. Šéf Rheinmetallu Armin Papperger u toho prohlásil, že Evropa právě dostala svou největší továrnu na dělostřeleckou munici. Firma do areálu v Unterlüß vložila téměř 500 milionů eur, tedy zhruba 12,5 miliardy korun. Kromě granátů se v něm mají vyrábět i motory pro dělostřelecké rakety, takže místo slouží jako celý muniční uzel s několika výrobními linkami.
Kolik granátů Ukrajina vystřílí za měsíc, když jen drží frontu
V roce 2026, prvním roce provozu, má Unterlüß vyrobit 140 000 granátů ráže 155 mm. V přepočtu na měsíc to dělá zhruba 12 000 kusů. O rok později má kapacita stoupnout na 350 000 kusů ročně, tedy asi na 29 000 měsíčně.
Americký think-tank CNAS sledoval, kolik 155mm munice ukrajinská armáda v různých fázích války spotřebovala. V průběhu roku 2023 to bylo kolem 180 000 kusů měsíčně a ve špičkách přes 240 000. I v obdobích nedostatku, kdy se s municí šetřilo, klesla spotřeba jen na zhruba 60 000 kusů za měsíc. To je pětinásobek měsíční produkce Unterlüß v prvním roce.
Na pouhé udržení obranných linií potřebuje Ukrajina podle CNAS 75 000 až 90 000 granátů měsíčně. Továrna v roce 2026 pokryje necelou šestinu dolní hranice tohoto odhadu. Po náběhu na plnou kapacitu v roce 2027 to bude třetina až dvě pětiny, podle toho, ke kterému konci odhadu se počítá.
Litevský závod téže firmy začne vyrábět až v polovině roku 2027
Rheinmetall uvádí, že stavba trvala patnáct měsíců. Kalendář s tím úplně nesouhlasí. První výkop proběhl v únoru 2024 a slavnostní otevření 27. srpna 2025, mezi nimi tedy leží přes osmnáct měsíců. I s touto korekcí je tempo výrazně svižnější, než je u velkých průmyslových staveb v Evropě obvyklé, protože ty se plánují minimálně dva roky.
Papperger slibuje podobné závody v dalších státech NATO, jmenoval Litvu, Británii a Ukrajinu. Ostatní projekty se zatím drží mnohem pomalejšího harmonogramu. Smlouvy na litevskou továrnu Rheinmetallu se podepsaly v listopadu 2024 a skutečný start výroby se posunul na polovinu roku 2027. Lotyšský projekt ROLLO, který má vyrábět prachové náplně, se připravuje od roku 2024 a výrobu ohlašuje na třetí čtvrtletí 2026.
Nejhůř si vede závod na samotné Ukrajině. Rheinmetall původně počítal s tím, že výrobu rozjede do 24 měsíců od léta 2024. Ukrajina přidělila pozemek v bezpečném regionu v září 2025 a Papperger v lednu 2026 potvrdil, že místo existuje, překážky jsou ale ještě organizační a regulatorní. Výroba tam nezačne dřív než v roce 2027.
Nejužší hrdlo celého řetězce sedí uvnitř granátu
Západní státy po konci studené války muniční výrobu soustavně omezovaly. Továrny zásobovaly výcvik a krátké zahraniční mise, s mnohaletou opotřebovací válkou nikdo nepočítal. Evropská komise v lednu 2024 odhadovala kapacitu celé Evropy na milion kusů 155mm munice ročně a do konce roku 2025 ji chtěla zdvojnásobit.
Americká armáda si dala za cíl 100 000 kompletních 155mm nábojů měsíčně, což dělá 1,2 milionu ročně. General Dynamics hlásí přes 36 000 kusů měsíčně z jednoho pracoviště v Pensylvánii a novou kompletační kapacitu 50 000 kusů měsíčně. Tyto objemy se ovšem dělí mezi několik závodů a výrobních kroků: ocelová těla, výbušniny, prachové náplně a nakonec kompletaci.
Podle Evropské komise i americké armády je nejslabším článkem výroba prachů a výbušnin. Hala na ocelová těla granátů je k ničemu, když chybí subdodavatelé náplní. Proto má pro Unterlüß přímý význam i lotyšský projekt ROLLO, který je zatím teprve ve stavbě.
Česká iniciativa za rok 2024 obstarala víc, než Unterlüß vyrobí za tři roky
Česká muniční iniciativa v roce 2024 zprostředkovala Ukrajině asi 1,5 milionu kusů dělostřelecké munice. Zhruba 500 000 z nich mělo ráži 155 mm, což je přibližně 3,6násobek plánované produkce Unterlüß pro rok 2026. V roce 2026 hlásí iniciativa další dodávky přes 400 000 velkorážových kusů.
Roste i domácí výroba. STV Group chce zvýšit produkci 155mm munice z 200 000 na 300 000 kusů ročně a začít sama kovat těla střel. Jediný český výrobce by se tak přiblížil cílové kapacitě, kterou má největší evropská továrna dosáhnout v roce 2027. Ministerstvo obrany ČR uvádí, že díky západním dodávkám a české iniciativě se poměr dělostřelecké palby na frontě zlepšil z původních zhruba 8:1 v ruský prospěch na přibližně 2:1.
První granáty z Unterlüß poslal Rheinmetall na Ukrajinu 14. července 2026. Šlo o typ RH1412, nejnovější střelu firmy, kterou lze použít v různých 155mm systémech. Přesný počet ani technické parametry výrobce nezveřejnil. Zásilku popsal jako „nízký pětimístný počet“, tedy desítky tisíc kusů, a uvedl, že víc než polovina z nich už odjela.