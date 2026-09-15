RFA expanduje do Polska. Od turnaje v Bratislavě poběží na Polsatu, největší komerční televizi v zemi

RFA v Polsku není nováček. Galavečery v Sosnowci pořádala opakovaně, z klece odtamtud vyšel i historicky první polský šampion organizace. Jenže sportovní stopa a mediální dosah jsou dvě různé věci. Teď se rýsuje krok, který by je mohl propojit: spolupráce s televizní skupinou, jež v Polsku vysílá i UFC. Pokud se potvrdí, RFA by poprvé dostala svůj produkt před miliony polských diváků v pravidelném televizním okně, ne jen před tisícovku fanoušků v hale.
Polsat: vysílatel, který přenáší i UFC
Grupa Polsat Plus se sama označuje za vedoucího komerčního televizního vysílatele v Polsku. Provozuje 47 vlastních kanálů. Za rok 2025 vykázala skupinový podíl na sledovanosti 22,51 %, přičemž samotný hlavní kanál Polsat drží 7,51 %. V reklamním koláči polské televize zabírá skupina 28 %.
Pro kontext: sportovní síť Polsatu přenášela v únoru 2026 UFC Fight Night 266 na Polsat Sport 1 a streamovací platformě Polsat Box Go. Nejde tedy o okrajového partnera, ale o infrastrukturu, přes kterou do polských domácností proudí i špičkový světový MMA obsah.
Právě tohle dělá z případné dohody s RFA víc než jen logo na plakátu. Dosud organizace vysílala domácí turnaje přes VOYO SK/CZ, platformu s přirozeným dosahem na Slovensku a v Česku. Polsat by znamenal skok do řádově jiné distribuce.
Sportovní stopa, kterou RFA v Polsku už má
Polsko pro RFA není experimentální trh. Organizace sama připomíná, že v Sosnowci už hostila galavečery RFA 17 a RFA 21, z nichž vzešel první polský šampion RFA. V lednu 2026 zařadila Sosnowiec do oficiálního celoročního plánu a v únoru se tam vrátila znovu.
Důležité je, co z toho plyne: RFA nestaví polskou expanzi na prázdném místě. Má tam publikum, má tam příběhy, má tam jména. Co jí chybělo, byl distribuční kanál, který by tuhle sportovní stopu převedl do televizního dosahu. Vysílatel s 22% podílem na trhu by tu mezeru zaplnil.
Co víme, a co zatím ne
Tady je potřeba být přesný. Veřejně dohledatelný text dohody mezi RFA a Polsatem se nám nepodařilo najít. Neexistuje tisková zpráva ani potvrzení rozsahu spolupráce: kolik turnajů, na kterých kanálech, na jak dlouho. Formulace „spolupráce má odstartovat“ je proto přesnější než „dlouhodobé partnerství“.
Startovním bodem má být turnaj RFA 33 v bratislavské GOPASS Aréně. Podle oficiálního webu RFA je akce naplánovaná na pátek 25. září 2026 s otevřením bran v 18:00 a startem v 18:30. V hlavním zápase se utká domácí Dávid Šajben s Tobiaszem Le, mimochodem jménem, které přichází z prostředí KSW, organizačně výrazně většího projektu. Na kartě je celkem až 12 zápasů včetně duelů Škondrič vs. Betlemidze nebo Záděra vs. Garaj.
Pro české a slovenské fanoušky se nic nemění: domácí přenos poběží přes VOYO SK/CZ. Polsat by fungoval jako extra polské okno, ne jako náhrada.
RFA vs. KSW: srovnání, které leccos napoví
Kdo chce pochopit váhu polského kroku, musí se podívat na KSW. Polská organizace letos pracuje s čísly turnajů 117 a 118, RFA je na 33. KSW má vlastní streamovací platformu KSWTV, domácí partnerství s CANAL+ a předkola vysílá zdarma na YouTube. Je to zavedený, zralý projekt s vysokou frekvencí akcí ve velkých arénách.
RFA je jiná liga, menší, mladší, primárně zaměřená na slovenské a české bojovníky. Sama to tak říká ve svém plánu na rok 2026. Polsat by jí ale dal něco, co KSW řeší jinak: přístup k masovému polskému publiku přes komerční televizi, která je v zemi jedničkou. Podle nás je to pro RFA největší akcelerační krok od jejího vzniku, ne proto, že by se tím zařadila vedle KSW, ale proto, že poprvé hraje o mediální zásah v zemi, kde je MMA skutečně mainstreamový sport.
Rok 2026: Polsko není jediná zastávka
Plán RFA na rok 2026 se čte jako cestovní itinerář ambiciózní organizace, která testuje své limity. Praha, Sosnowiec, Bratislava, Prešov, německý Ingolstadt, Žilina, znovu Praha, a v listopadu Dubaj. Polsko tedy není izolovaná odbočka, ale součást širšího expanzního roku, ve kterém RFA poprvé systematicky překračuje středoevropský rámec.
Vstupenky na RFA 33 jsou v prodeji přes TicketLive v cenových hladinách od 26,90 eura (přibližně 650 korun) do 64 eur (zhruba 1 550 korun), VIP stůl pro šest osob stojí 1 200 eur (přibližně 29 150 korun). Jestli se k bratislavskému turnaji připojí i polský televizní signál, bude to pro organizaci s 33 galavečery na kontě dosud nejviditelnější večer.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek