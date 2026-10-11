Řezy „Slunce“ bez pečení – perfektní dezert ke kávě i na oslavu. Příprava je tak snadná, že ji zvládne i úplný začátečník

Když se po obědě objeví na stole dezert, který není těžký, ale přitom působí slavnostně, málokdo odmítne ochutnat. Tvarohový dezert s citronovým krémem spojuje jemnou tvarohovou vrstvu s bílou čokoládou a výrazným citronovým krémem. Sladká a svěží chuť se tu příjemně střídají a díky nepečenému základu zůstává dezert jemný a krémový.
Bílá čokoláda se do tvarohové náplně hodí právě svou jemností. Po rozpuštění se spojí se smetanou a po vychlazení pomáhá náplni zpevnit, aniž by ztratila sametovou konzistenci. Citronová šťáva a kůra naopak přidají svěžest a citronový krém nahoře nabídne výraznější sladkokyselou chuť. Mascarpone pak náplň zjemní a dodá jí plnější chuť.
Výhodou je, že se dezert nemusí péct a většinu práce můžete připravit s předstihem. Po několika hodinách v lednici se jednotlivé vrstvy spojí a dezert se bude dobře krájet. Nejlepší je podávat ho pořádně vychlazený, kdy je tvarohová vrstva pevná, ale stále příjemně krémová.
Citronový krém můžete podle sezony vyměnit za malinové želé, které vytvoří výrazný barevný i chuťový kontrast. Pokud chcete dezert ještě slavnostnější, můžete ho před podáváním doplnit čerstvými malinami, borůvkami nebo několika hoblinkami bílé čokolády. Dobře funguje také trochu nastrouhané citronové kůry, která zvýrazní citrusovou vůni.
Citron důkladně omyjte a osušte. Nastrouhejte najemno jeho kůru a vymačkejte šťávu. Pokud používáte citronovou kůru, zvolte nejlépe chemicky neošetřený citron.
Sušenky rozdrťte najemno v robotu nebo je vložte do sáčku a rozdrťte válečkem. Máslo rozpusťte, smíchejte se sušenkami a směs rovnoměrně natlačte na dno formy o rozměrech 24 × 24 cm. Formu dejte do lednice, aby základ zpevnil.
Smetanu nalijte do kastrůlku a zahřejte ji, ale nenechte ji vařit. Odstavte ji z plotny, přidejte nasekanou bílou čokoládu a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Směs nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
Želatinu zalijte studeným mlékem a nechte přibližně 10 minut nabobtnat. Potom ji za mírného zahřívání rozpusťte, ale nenechte ji vařit. Jakmile je želatina tekutá a bez hrudek, odstavte ji.
Do větší mísy dejte tvaroh, mascarpone a vychladlou smetanu s bílou čokoládou. Přidejte citronovou šťávu a nastrouhanou citronovou kůru a vše krátce promíchejte do hladké směsi. Podle chuti doslaďte moučkovým cukrem.
Do rozpuštěné želatiny vmíchejte 2–3 lžíce tvarohové směsi. Dobře promíchejte a potom želatinu za stálého míchání postupně vlijte do zbytku tvarohové směsi. Pracujte rychle, aby se želatina nezačala srážet dříve, než se rovnoměrně spojí s náplní.
Tvarohovou směs nalijte na vychlazený sušenkový základ a povrch uhlaďte. Formu vložte do lednice přibližně na 2 hodiny, aby náplň dostatečně ztuhla. Teprve potom připravte citronový krém.
Máslo rozpusťte v kastrůlku na mírném ohni. Přidejte cukr, vejce, citronovou šťávu a najemno nastrouhanou citronovou kůru. Za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni, dokud krém nezhoustne, ale nenechte ho vařit, aby se vejce nesrazila.
Citronový krém nechte úplně vychladnout a potom ho rovnoměrně rozetřete na ztuhlou tvarohovou vrstvu. Dezert vraťte do lednice alespoň na další 2 hodiny, ideálně přes noc. Před podáváním ho nakrájejte a podle chuti ozdobte trochou citronové kůry nebo hoblinkami bílé čokolády.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová