Řezy „Nebíčko v papulce“ dělá babička na každou oslavu – nejlepší je na nich tento mléčný krém. Recept doporučuji uložit a neztratit

Kakaové a čokoládové řezy s jemnými mléčnými krémy se těší obrovské oblibě napříč celou střední Evropou už od druhé poloviny 20. století. Vycházejí z ikonických cukrářských receptur, jako je slavný Kinder kuličkový nebo mléčný řez, které si lidé zamilovali pro jejich sametově jemnou chuť. Domácí variace na tyto moučníky vznikly v dobách, kdy chtěly české hospodyňky připravit luxusní zákost jako z cukrárny, ale z poctivých surovin ze spíže. Spojení nadýchaného piškotu, krému se sušeným mlékem a ztužené čokoládové polevy je zkrátka sázka na jistotu, která nestárne.
Největším kouzlem těchto řezů je dokonalá souhra barev, struktur a chutí. Střídání tmavého kakaového a světlého korpusu vytváří na řezu krásný vizuální efekt, který okamžitě upoutá pozornost na svátečně prostřeném stole. Prolití čokoládového korpusu silným černým čajem je navíc skvělý pekařský trik, díky kterému těsto zůstane neuvěřitelně vláčné a moučník není ani trochu vysušený. Šlehaný krém s přídavkem sušeného mléka mu dodá neobyčejně plnou a nostalgickou chuť, zatímco vrstva čokolády na povrchu zajistí to správné křupnutí při prvním kousnutí.
Recept vám navíc dává obrovský prostor pro nejrůznější úpravy podle toho, na co máte právě chuť. Místo černého čaje můžete kakaový plát pokapat kapkou kvalitního rumu nebo uvařenou silnou kávou, což dezertu propůjčí dospělejší šmrnc. Pokud chcete krém něčím osvěžit, pod čokoládovou polevu můžete naskládat plátky čerstvých banánů, kyselkavé maliny nebo potřít piškot tenkou vrstvou rybízové marmelády. Sama poleva pak získá nový rozměr, když ji posypete nasekanými praženými lískovými oříšky nebo mandlovými lupínky.
Oddělte bílky od žloutků. Z bílků se špetkou soli vyšlehejte pevný sníh a postupně do něj zašlehejte cukr, vanilkový cukr a žloutky. Nakonec vmíchejte olej a zlehka zapracujte prosátou mouku s práškem do pečiva.
Těsto rozdělte na dvě stejné části a do jedné z nich vmíchejte kakao. Dva plechy o rozměrech přibližně 23 × 23 cm vyložte pečicím papírem a těsto do nich rovnoměrně rozdělte. Oba korpusy pečte v troubě předehřáté na 160 °C přibližně 30 minut, poté je nechte úplně vychladnout.
Na krém nalijte mléko do kastrůlku, přidejte cukr a vanilkový cukr a zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí. Směs nechte úplně vychladnout. Máslo vyšlehejte do světlé a nadýchané konzistence a postupně do něj zašlehejte vychladlé mléko s cukrem a nakonec sušené mléko.
Světlý korpus podélně rozkrojte na dvě stejně silné vrstvy. Na spodní světlý plát rozetřete tenkou vrstvu krému a položte na něj kakaový korpus. Kakaový korpus rovnoměrně pokapejte nebo potřete vychladlým silným černým čajem, aby byl příjemně vláčný.
Na kakaový korpus rozetřete většinu zbývajícího krému a povrch uhlaďte. Přikryjte druhou vrstvou světlého korpusu a lehce ji přitlačte, aby jednotlivé vrstvy dobře přilnuly. Řezy dejte alespoň na 2 hodiny do lednice, aby krém zpevnil.
Na polevu nalámejte mléčnou a hořkou čokoládu do kastrůlku, přidejte máslo a za mírného zahřívání vše rozpusťte. Míchejte, dokud nevznikne hladká poleva, a nechte ji krátce zchladnout, aby nebyla příliš horká. Poté ji rovnoměrně rozetřete na vychlazené řezy.
Kakaové řezy vraťte do lednice a nechte je alespoň 2 hodiny odležet, aby poleva ztuhla a krém měl správnou konzistenci. Před podáváním je nakrájejte ostrým nožem na pravidelné, ale ne příliš velké kousky. Nejlépe se podávají dobře vychlazené ke kávě nebo čaji.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová